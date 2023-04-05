«Город становится комфортным и безопасным»: в Красноярске появится еще один алюминиевый мост

В Красноярске полным ходом идет строительство уже седьмого по счету моста из алюминия. Уже летом по нему от улицы Семафорной до Транзитной смогут пройти первые пешеходы. Newslab посмотрел, как идет сборка новых пролетов и их монтаж на месте.

Сейчас на Красноярском металлургическом заводе завершается сборка двух пролетов нового пешеходного моста, который возводится в районе дома № 327 на улице Семафорная. Зимой рабочие уже установили два пролета нового пешеходного перехода. Еще два будут готовы в ближайшее время.

«Подобных мостов уже шесть. Один из первых появился на 9 Мая у ледовой „Арены.Север“ и один из последних объектов — пешеходный переход на улице Калинина в районе самой крупной школы. Неспроста город отдает приоритет пешеходным конструкциям из алюминия. Они имеют ряд технологических и инновационных преимуществ, тем более что завод по производству таких конструкций находится в Красноярске. Это позволяет собрать весь мост на территории предприятия, а потом легко транспортировать к месту установки его на опоры», — отметил замруководителя департамента градостроительства Красноярска Александр Навродский.

Последний, пятый пролет моста, начнут собирать в самое ближайшее время. На эту работу уйдет 15-20 дней. По словам директора по развитию бизнеса ООО «КраМЗ» Сергея Бурцева, подобные объекты повышают эстетическую привлекательность города.

«Его главный плюс в том, что он очень легкий, полностью покрыт слоем анода. Это обозначает антикоррозийную защиту — мост прослужит долгие годы. Для его монтажа требуется перекрывать железную дорогу. Но, так как мост легкий и компактный, это займет минимальное количество времени и не отразится на движении подвижного состава», — отметил Сергей Бурцев.

Вес пролетов алюминиевого моста в 1,5-2 раза меньше стального. Благодаря этому, снижается нагрузка на опоры, а, значит, можно предусмотреть менее массивное основание.

«В настоящее время все опоры для установки опорных строений уже готовы. Сейчас ждем последнее заключение по пятой опоре, чтобы бетон набрал прочность, и готовы приступить к монтажу четвертого и третьего пролета», — отметил руководитель проекта от подрядной организации «Гипростроймост» Олег Болонкин.

«Красноярск стал столицей алюминиевых мостов. Всего в России построено и введено в эксплуатацию 12 мостов — половина из которых в Красноярске. Все они выполнены из металла, произведенного на Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ. Все мосты — знаковые проекты для города и жителей. Позволяют развивать городскую инфраструктуру, делать ее комфортной и безопасной», — подытожила директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа, депутат Красноярского городского совета Елена Южакова.

По плану долгожданный мост на Семафорной должен быть построен к 1 июня. Еще около месяца потребуется на его ввод в эксплуатацию.



Интернет-газета Newslab