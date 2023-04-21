«Это долг нашего поколения»: школьники из Красноярска отправились на «Вахту Памяти» под Ржевом

В красноярской школе № 152 торжественно проводили поисковиков на очередную Вахту Памяти. Ученики старших классов поедут в Смоленскую область, под город Ржев — именно там когда-то проходили ожесточенные бои и до сих пор лежат останки тысяч незахороненных бойцов.

Поисковый отряд «Енисей-Л» школы № 152 с 2014 года принимает участие в экспедициях ежегодной Всероссийской Вахты Памяти, восстанавливая боевой путь 17 Гвардейской стрелковой дивизии. За 10 лет в «Вахте Памяти» приняли участие 147 поисковиков. Благодаря их работе поднято и захоронено 273 воина Красной армии, найдено 54 медальона.

Для подростков работа на «Вахте Памяти» — это возможность лично, вживую изучить историю и увековечить имена и память героев. Найденные артефакты с мест сражений бережно хранятся в школьном музее боевой славы.

16-летняя Анастасия Сысоева едет на Вахту Памяти уже третий раз: «Едем в Смоленскую область, в деревню Дудкино для того, чтобы отдать дань памяти героям, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Это долг перед Родиной. И мы как подрастающее поколение должны развивать поисковое движение. Потому что кто, если не мы?»

Дмитрий Рудавин стал участвовать в поисковых работах вместе с сыном — физическая сила там очень необходима.

«Всё время была мысль такая: чем можно отблагодарить наших предков, которые погибли, защищая нашу Родину? Вот нашел в этом себя: подстроил свой отпуск и езжу с ребятами, — рассказал Дмитрий. — Первый раз было чувство гордости, что съездили, поработали, подняли останки бойцов, а потом уже как по накатанной. Больше всего запомнилось, как во время второй поездки мы нашли именной медальон, и очень быстро, практически в течение дня, с помощью полиции и главы местного сельсовета мы уже связались с родственниками погибшего бойца».

У учителя школы № 152 и по совместительству командира поискового отряда Светланы Филимоновой это уже 25-я Вахта Памяти:

«Сейчас едем до Москвы, там до Зубцово на автобусе. А потом нас на машине привезут к истокам Днепра, где стоит Свято-Владимирский мужской монастырь. Там нас хорошо принимают — встречает сам батюшка. Возле этого монастыря мы ставим палаточный лагерь и работаем. В этом году к нам присоединятся ребята из зубцовского детского дома. Работаем там с московским автоматизированным отрядом „Авангард“ — у них есть своя техника, потому как дороги там непроходимые. В прошлом году с погодой не повезло, очень мерзли — снег и дождь постоянно, холод. Будем надеяться, что в этом году с погодой будет лучше. Взяли много теплых вещей».

«Там сохранились еще доты времен войны, а деревень, которые были когда-то, уже нет — полностью фашистами уничтожены. Но наши сибиряки там воевали до последнего, тяжелые были бои. И когда едешь по дороге, там на каждом шагу указатели — „здесь воевали, здесь шли бои....“ В деревне Аксёнино стоит памятник бойцам нашей стрелковой дивизии — держала оборону, сражалась... Память там сохраняется о наших сибиряках. Главное — дети знают, куда едут и зачем! И пока еще есть Вахты, пока мы поднимаем останки, надо ездить — потому что это долг нашего поколения перед всеми», — убеждена Светлана Филимонова.

Перед поездкой компания РУСАЛ подарила поисковикам необходимое оборудование — глубинный металлоискатель, а учителя и родители — теплые спальные мешки и шатёр для столовой.

«Вахта Памяти — серьезное и ответственное мероприятие, — подчеркнул Валерий Савельев, главврач красноярского медцентра РУСАЛ. — Ребята занимаются важным делом и, выезжая на места былых сражений, они соприкасаются воочию не только с историей нашего народа, битв, которые там происходили, но и еще и прикасаются к тому святому, которое они должны пронести через годы своей жизни как память поколений. От лица компании мы подарили школе металлоискатель, это для них очень необходимая вещь».

«Как маме мне было бы очень волнительно отправлять ребенка в поисковики — почти зимой, но там потеплее, — поделилась директор МАОУ СШ № 152 Светлана Гуторина. — Мы часто говорим: нужно равняться на героев из произведений, которые взрослые. А я хочу сказать, что можно равняться и на героев, которым 13-14 лет. Тех, которые едут на Вахту памяти. Ребята, мы вами гордимся!».

Ирина Егорова специально для Newslab