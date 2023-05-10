«Азартные и горячие»: лучшие фото с хоккейного матча сборных России и Белоруссии

В Красноярске состоялся хоккейный матч между Россией и Белоруссией. На льду «Платинум Арены» встретились представители двух сборных, чтобы выявить лучшего. Событие вызвало небывалый интерес у горожан, а задолго до старта билетов было уже не достать. Newslab побывал на игре и показывает самые лучшие кадры.

Матч между двумя сборными проходил в рамках турне «Лига Ставок Большой тур Сборной». Хоккейный тур проедет сразу по нескольким городам России, а также побывает в Казахстане и Белоруссии. Красноярск принял матч сразу после Челябинска.

Игра в Красноярске выпала на выходной день, задолго до начала самого матча к «Платинум Арене» начали подтягиваться зрители.

На стадионе тоже нашлось место развлечениям — можно было сделать фото на память, прикупить сувенир или послушать музыку.

В рамках турне в российских городах выступает новая сборная «Россия 25», состоящая из молодых звезд и игроков, проявивших себя в чемпионате страны. На сегодняшний день для Федерации хоккея важно воспитать подрастающее поколение, которому в будущем предстоит выступать на самых важных и ответственных турнирах. Тренировать молодых звезд будет Роман Ротенберг. Официальный партнер сборной «России 25» — компания «Норникель».

Игра в Красноярске совпала с празднованием Дня Победы. Перед стартом матча ветераны Антонина Гурина, Екатерина Воронова и Валентина Романова тоже приняли участие в торжественном вбрасывании шайбы. Зал аплодировал им стоя.

Посмотреть на хоккей пришли и руководители города и края.

На льду в этот вечер было не менее жарко, чем за пределами арены. Игра была острой: давала о себе знать молодость игроков — азартных и горячих. Это не степенная опытность именитых хоккеистов. Зато зрителям было на что посмотреть: за каждую шайбу боролись до конца обе команды. Конечно, технически игру сложно было назвать идеальной, и до профи с именем игрокам «России 25» расти еще долго, но для болельщиков матч стал хорошим подарком и возможностью посмотреть на «большой хоккей».

В составе россиян дублем в первом периоде отметился Василий Глотов, еще по шайбе в свой актив записали Валентин Зыков, Илья Карпухин и Михаил Воробьев. Автором единственного гола белорусов стал Сергей Сапего. Итоговый счет — 5:1 в пользу россиян.

Не обошлось и без небольших конфликтов.

Но побеждает в таких матчах спорт и красивый хоккей.

Посмотреть хоккейный матч пришли более 7 тысяч зрителей, матч между двумя сборными состоялся при полном аншлаге. 12 и 13 мая команды вновь сыграют в рамках большого тура, встречи состоятся на льду арены в Туле.

Интернет-газета Newslab, фото Алекс Чампакхам