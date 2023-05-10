«В каждой семье есть свои герои»: как праздновали День Победы-2023 на предприятиях СУЭК и в шахтерских городах Красноярского края

По традиции в канун 9 Мая и в день праздника на предприятиях СУЭК и в шахтерских городах Красноярского края прошли торжественные мероприятия. Горняки вместе со своими детьми написали «Письма Победы», приняли участие в акции «Георгиевская ленточка», возложили цветы к мемориалам на территории предприятий и в городах, поздравили ветеранов ВОВ и детей войны с Днем Победы. Как горняки отмечали праздник — в нашем фоторепортаже.

В канун Дня Великой Победы сотрудники СУЭК выходили на смену с Георгиевскими ленточками на груди — на предприятиях СУЭК в крае волонтеры-угольщики раздали коллегам около 2 000 лент.

«Я не первый год участвую в такой акции как волонтер. Носить Георгиевскую ленту на груди для меня почетно, — делится Юрий Штельма, ведущий инженер-технолог Бородинского разреза. — День Победы — главный праздник, потому что Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью — в каждой есть свои герои. В нашей мы рассказываем детям о моем дедушке Василии Виноградове и прадедушке супруги Гаврииле Куликове. Оба были связистами, их и к награде представили за похожие подвиги — оба на протяжении многих часов под огнем врага устраняли порывы на линии, обеспечивая связь. Это для нас пример мужества, стойкости!».

Такой же важный символ Великой Победы, как Георгиевская ленточка, — красная гвоздика. На Назаровском разрезе горняки поддержали одноименную благотворительную акцию. Средства от продажи значков в форме красной гвоздики будут направлены в поддержку ветеранов.

Сотрудники предприятий СУЭК в Красноярском крае поддержали традиционную акцию #ОкнаПобеды. Поздравления с Днем Победы, голуби мира, плакаты с изображениями георгиевских лент, ордена Великой Отечественной войны, Красной звезды украсили окна кабинетов административных зданий, квартир угольщиков.

«Для меня День Победы — самый важный праздник, — отмечает инспектор-делопроизводитель Бородинского разреза Юлия Дягель. — Нам повезло — мы имели возможность узнать историю страшной войны из первых уст, от участников сражений. Год от года их становится все меньше, и ответственность за сохранение памяти лежит на наших плечах. Вот такими акциями, как „Окна Победы“ мы чтим память воинов-победителей, говорим каждому спасибо за Великую Победу!»

Вместе с воспитанниками детских садов активисты молодежных советов предприятий СУЭК нарисовали открытки для ветеранов шахтерских городов. Детские рисунки вручали вместе с подарками и дополнительными выплатами. Посещение участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на дому — добрая традиция в шахтерских коллективах.

А на Березовском разрезе провели конкурс детского рисунка «Победа в наших сердцах». Работы детей сотрудников предприятия украсили центральный холл административного здания. Коллектив каждого из предприятий оформил «Стену памяти», где сотрудники представили портреты своих героев.

Ежегодно угольщики участвуют в акции #ПоёмДвором. Любимые песни — «День Победы», «Катюша», «Смуглянка» — звучат во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Праздничные концерты с песнями военных лет прошли и на территории предприятий.

В Назарово портреты горняков-фронтовиков — первостроителей Назаровского разреза — составили основу экспозиции «Они сражались за Родину» в Городском музейно-выставочном центре.

Также в шахтерских городах прошел «Диктант Победы». Его активными участниками всегда становятся молодые сотрудники предприятий СУЭК и школьники из трудовых отрядов Компании..

Также в День Победы шахтерские коллективы провели митинги и возложили цветы к памятникам на территории предприятий.

В городских мероприятиях горняки прошли в праздничных колоннах, возложили цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны, приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», которая прошла в формате автопробега.

Активисты совета молодежи Назаровского разреза также приняли участие в акции «Пост № 1» и несли почетный караул на городском Мемориале Памяти.

«Мы всегда будем помнить победы, подвиги наших отцов, дедов, которые в жестокой борьбе отстояли нашу свободу, нашу независимость, — отметил глава г. Бородино Александр Веретенников. — Я желаю, чтобы над всеми нами всегда было чистое, мирное небо, здоровья, благополучия и всегда помнить, какой ценой наш народ отстоял мир!» «Я поздравляю всех с нашим самым главным праздником, общим праздником нашей великой страны, — поздравил бородинцев управляющий Бородинским разрезом Николай Лалетин. — 78 лет прошло с тех пор, как отгремели последние, победные бои, но память о наших героях навечно останется в наших сердцах, сердцах наших детей и внуков. Вечная слава героям Великой Отечественной войны!»

Интернет-газета Newslab,

фото: пресс-служба СУЭК