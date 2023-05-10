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«В каждой семье есть свои герои»: как праздновали День Победы-2023 на предприятиях СУЭК и в шахтерских городах Красноярского края

«В каждой семье есть свои герои»: как праздновали День Победы-2023 на предприятиях СУЭК и в шахтерских городах Красноярского края

Newslab.ru
10.05.2023
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В Красноярском крае работают около 5 500 сотрудников СУЭК. Ежегодно они масштабно, вместе с семьями участвуют в праздновании Дня Победы в городах Бородино, Назарово и Шарыпово. На фото праздничный митинг в городе Назарово. Цветы к Вечному огню возлагает Дмитрий Данилович Абрамов, фронтовик, Заслуженный шахтер России, более 10 лет возглавлявший Назаровский разрез. В 2023 году ветерану исполнится 99 лет.

В канун Дня Великой Победы сотрудники СУЭК выходили на смену с Георгиевскими ленточками на груди — на предприятиях СУЭК в крае волонтеры-угольщики раздали коллегам около 2 000 лент.

«Я не первый год участвую в такой акции как волонтер. Носить Георгиевскую ленту на груди для меня почетно, — делится Юрий Штельма, ведущий инженер-технолог Бородинского разреза. — День Победы — главный праздник, потому что Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью — в каждой есть свои герои. В нашей мы рассказываем детям о моем дедушке Василии Виноградове и прадедушке супруги Гаврииле Куликове. Оба были связистами, их и к награде представили за похожие подвиги — оба на протяжении многих часов под огнем врага устраняли порывы на линии, обеспечивая связь. Это для нас пример мужества, стойкости!».

Акция «Георгиевская ленточка» на предприятиях СУЭК в Красноярском крае.
Всего накануне Дня Победы активисты молодежных советов предприятий раздали коллегам около 2 000 ленточек.

Такой же важный символ Великой Победы, как Георгиевская ленточка, — красная гвоздика. На Назаровском разрезе горняки поддержали одноименную благотворительную акцию. Средства от продажи значков в форме красной гвоздики будут направлены в поддержку ветеранов.

На Назаровском разрезе активисты Совета молодежи предприятия распространяли значки с символом акции «Красная гвоздика» вместе в «серебряными» волонтерами КЦСОН «Назаровский».
Поколения объединяют множество совместных дел — это благоустройство, забота о ветеранах и другие инициативы.

Сотрудники предприятий СУЭК в Красноярском крае поддержали традиционную акцию #ОкнаПобеды. Поздравления с Днем Победы, голуби мира, плакаты с изображениями георгиевских лент, ордена Великой Отечественной войны, Красной звезды украсили окна кабинетов административных зданий, квартир угольщиков.

«Для меня День Победы — самый важный праздник, — отмечает инспектор-делопроизводитель Бородинского разреза Юлия Дягель. — Нам повезло — мы имели возможность узнать историю страшной войны из первых уст, от участников сражений. Год от года их становится все меньше, и ответственность за сохранение памяти лежит на наших плечах. Вот такими акциями, как „Окна Победы“ мы чтим память воинов-победителей, говорим каждому спасибо за Великую Победу!»

Поздравления с Днем Победы, плакаты с изображениями георгиевских лент, ордена Великой Отечественной войны украсили окна административных зданий угледобывающих предприятий и домов угольщиков.
Во многих семьях стало традицией принимать участие в акции вместе с детьми.
Всероссийская акция #ОкнаПобеды.

Вместе с воспитанниками детских садов активисты молодежных советов предприятий СУЭК нарисовали открытки для ветеранов шахтерских городов. Детские рисунки вручали вместе с подарками и дополнительными выплатами. Посещение участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на дому — добрая традиция в шахтерских коллективах.

А на Березовском разрезе провели конкурс детского рисунка «Победа в наших сердцах». Работы детей сотрудников предприятия украсили центральный холл административного здания. Коллектив каждого из предприятий оформил «Стену памяти», где сотрудники представили портреты своих героев.

Детские рисунки, присланные юными художниками города Шарыпово на конкурс «Победа в наших сердцах», украсили холл административного здания Березовского разреза.

Ежегодно угольщики участвуют в акции #ПоёмДвором. Любимые песни — «День Победы», «Катюша», «Смуглянка» — звучат во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Праздничные концерты с песнями военных лет прошли и на территории предприятий.

Праздничный концерт на Березовском разрезе.

В Назарово портреты горняков-фронтовиков — первостроителей Назаровского разреза — составили основу экспозиции «Они сражались за Родину» в Городском музейно-выставочном центре.

Также в шахтерских городах прошел «Диктант Победы». Его активными участниками всегда становятся молодые сотрудники предприятий СУЭК и школьники из трудовых отрядов Компании..

Экспозиция «Они сражались за Родину» в Назаровском городском музейно-выставочном центре.
Угольщики — участники «Диктанта Победы».

Также в День Победы шахтерские коллективы провели митинги и возложили цветы к памятникам на территории предприятий.

В городских мероприятиях горняки прошли в праздничных колоннах, возложили цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны, приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», которая прошла в формате автопробега.

Активисты совета молодежи Назаровского разреза также приняли участие в акции «Пост № 1» и несли почетный караул на городском Мемориале Памяти.

Городской парад в г. Шарыпово.
Митинг в г. Шарыпово.
Митинг в г. Бородино.
Митинг в г. Назарово.
Участники акции «Пост № 1» в г. Назарово.
Участники акции «Пост № 1» в г. Назарово.

«Мы всегда будем помнить победы, подвиги наших отцов, дедов, которые в жестокой борьбе отстояли нашу свободу, нашу независимость, — отметил глава г. Бородино Александр Веретенников. — Я желаю, чтобы над всеми нами всегда было чистое, мирное небо, здоровья, благополучия и всегда помнить, какой ценой наш народ отстоял мир!»

«Я поздравляю всех с нашим самым главным праздником, общим праздником нашей великой страны, — поздравил бородинцев управляющий Бородинским разрезом Николай Лалетин. — 78 лет прошло с тех пор, как отгремели последние, победные бои, но память о наших героях навечно останется в наших сердцах, сердцах наших детей и внуков. Вечная слава героям Великой Отечественной войны!»

Интернет-газета Newslab,
фото: пресс-служба СУЭК

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