«Живучий сибиряк», герои Алсиба и Гвардейский парк: лучшие военные памятники Красноярска

9 мая 2025 года Россия будет отмечать 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. В Красноярске есть много памятников и арт-объектов, посвященных военной теме. Корреспондент Newslab прогулялся с фотоаппаратом и готов показать красивые кадры и рассказать о тех, кому посвятили свои работы художники и скульпторы.

Парк Гвардейский

С конца 1920-х годов в современной Зеленой Роще находились военно-полевые лагеря для комплектования армейских подразделений красноярского гарнизона. В 1939 году здесь укомплектовали 119-ую Красноярскую стрелковую дивизию. В свободное время бойцы высаживали деревья, давшие потом название району. В 1941 году появилась еще одна стрелковая дивизия — 17-ая гвардейская. В 1942 году сформировали 78-ую добровольческую бригаду сибиряков-красноярцев.

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В 1966 году ветераны 17-й гвардейской стрелковой дивизии обратились в горисполком с предложением заложить на месте бывшего полевого лагеря парк «Имени Красноярских гвардейцев». Через год на входе в парк, не имевший особой планировки, установили стелу защитникам Родины — на ней изображены ряды красноармейцев.

К 30-летию Победы вдоль главной аллеи Гвардейского парка установили бетонные скульптуры красноармейцев. Они простояли с 1975 по 2015 год и были снесены, так как разрушились. Их заменили на фигуры работы скульптора Юрия Акулова.

Герои Алсиба

Осенью 2024 года трансформаторную будку во дворе дома № 81 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» украсил мурал «Аляска—Сибирь». По небольшому кирпичному домику полетели яркие самолеты.

Красноярская воздушная трасса действовала в 1942-45 годы как часть программы ленд-лиза, обеспечивающей поставки 8 тысяч американских военных самолетов через Аляску, Чукотку и Сибирь в зоны боевых действий с фашистской Германией. Красноярск был важной опорной точкой перегона. Здесь самолеты ремонтировались и проводилось переобучение летного состава. Далее, к месту боев, самолеты доставлялись фронтовыми летчиками и по железной дороге.

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Настоящего памятника героям авиатрассы «Аляска-Сибирь» в Красноярске пока нет. К 400-летию Красноярска обещают создать музейный павильон с самолетом «Дуглас», который сейчас восстанавливают в Новосибирске. Также были планы установит памятник героическим авиаторам на улице Аэровокзальной, был даже проведен конкурс и определен его победитель. Но пока дальше подготовки территории сквера дело не пошло.

Молоков и Тотмин

Но два красноярских авиатора все же получили собственные арт-объекты, которые увековечили их память. На улице 9 Мая, 39 недавно появился портрет молодого улыбающегося летчика — Николая Тотмина. Он немного не дожил до своего 23-летия.

«Старший лейтенант Тотмин погиб в групповом воздушном бою 23 октября 1942 года в 18 километрах севернее города Тосно Ленинградской области. Его самолёт упал в болото на оккупированной территории», — говорится в официальной хронике.

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Второй авиатор в Красноярске «получил» улицу и памятник — речь идет о Василии Молокове. Начинавший свою карьеру в качестве помощника кузнеца и матроса, будущий генерал авиации летать начал еще во время Гражданской войны. В 1934 он отличился во время операции по спасению челюскинцев со льдины. На своем двухместном самолете он умудрился совершить 9 вылетов и вывезти при этом 39 человек. Людей «упаковывали» в подвешенные под плоскостями фанерные парашютные ящики.

Он руководил авиацией, обеспечивающей проводки судов по Северному морскому пути, потом возглавил Главное управление Гражданского воздушного флота СССР, на время советско-финской войны перешел в действующую армию, снабжая войска всем необходимым. В начале Великой Отечественной войны Василий Молоков сначала руководил созданием трассы «Алсиб», а потом руководил 213-й ночной бомбардировочной авиационной дивизией. Дивизия под его командованием участвовала в Белорусской, Прибалтийской, Гумбиннен-Гольдапской, Восточно-Прусской наступательных операциях и была удостоена почётного наименования «Витебская».

Красмаш

«Завод № 4 имени Ворошилова» на правобережье Красноярска был создан в 1932 году. Изначально на нем начали выпускать драги, паровые котлы и экскаваторы для золотых приисков, а также транспортеры, катера, баржи.

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С началом войны предприятие переключилось на военную продукцию, перейдя в подчинение Наркомата вооружения. Вместе с эвакуированными из западных районов страны заводами, Красмаш начал выпускать автоматические зенитные пушки 61-К. Первый эшелон с ними ушел из Красноярска 15 ноября 1941 года. Под лозунгом: «Все для фронта, все для победы!» Красмаш изготовил 26 тысяч пушек различных систем, более 5 тысяч минометов, 220 тысяч крупных авиабомб, 3500 морских мин.

После войны завод выпускал гражданскую продукцию, а теперь специализируется на изготовлении ракетно-космической техники.

В 2015 году рядом с «Красмашем» открылся мемориальный комплекс, посвященный боевым и трудовым подвигам жителей Ленинского района в годы Великой Отечественной войны. Его авторы — красноярские скульпторы Александр Ткачук и Константин Зинич. Мемориал возводился на общественные средства — деньги горожан и предприятий. Большой вклад внес почетный гражданин города Хазрет Совмен.

Через год комплекс пополнился еще одной скульптурой — памятником пропавшим без вести солдатам Великой Отечественной, а в 2017 там же поставили памятник узникам фашистских концлагерей.

Ротонда

Яркая воздушная «Ротонда памяти и славы» около музея «Площадь мира» тоже посвящена Победе в Великой Отечественной войне — авторы назвали ее «рефлексией 75-летнего юбилея Победы».

Беседку авторы инсталляции называют миражом, «призраком прошлого в пространстве современности», «ажурным бакеном» или «облаком памяти и славы», зависшим над набережной.

«Объект физически излучает визуальную вибрацию. В структуре инсталляции скрывается и музейный жест: две „плененные“ мины. Одна — поверхностная, другая глубоководная. Так музей, предлагая умиротворяющий отдых „на бомбах“, внедряет в пространство повседневности знаки памяти о драме жизни и смерти. В центре сооружения открывается „пустотный столп“, соединяющий подпольный горизонт с небесами. Для этого в своде и в подиуме прорезаны квадратные проемы одинаковых размеров. На дне колодца — зеркало, в котором „отражаются звезды“. Причем, положение светящихся точек соответствует самым ярким небесным телам в небе над Берлином в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Как будто эта труба — детектор, улавливающий „реликтовое излучение“», — так описывает свою работу один из авторов инсталляции Сергей Ковалевский.

«Живучий сибиряк»

Осенью прошлого, 2024 года, в Красноярске появился еще один мурал на околовоенную тему. Во дворах за лицеем № 28 уличные художники расписали трансформаторную подстанцию (Карла Маркса между домами 175 и 177). Она изображает паровоз, получивший прозвище «Живучий Сибиряк». История эта не самая известная на своей родине — в Красноярске.

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Построили знаменитый «Серго Орджоникидзе» 17 серии под номером 13 (СО17-1613) на «Сибтяжмаше», причем на деньги военных машинистов — они «скинулись» и собрали 300 тысяч себе на новый локомотив. Красноярцы сделали его особо мощным.

Из Красноярска «шестьсот тринадцатый» отправился сразу на белорусский фронт, а оттуда дошел до Берлина и якобы даже прокладывал дорогу секретному составу со Сталиным в Потсдам. После войны «Живучий Сибиряк» работал на дорогах Советского Союза вплоть до начала 1970-х годов, после чего был установлен на вечную стоянку в Днепропетровске.

Путь «Сибиряка» тоже отражен на рисунке. А посмотреть на прообраз (точнее, брата «Живучего сибиряка») можно на железнодорожном вокзале. Только наш «Серго Орджоникидзе» выпущен в харькове.

Это далеко не все арт-объекты в Красноярске, которые посвящены Великой Отечественной войне. Память героев сохранена в названиях улиц, школ и организаций.

Интернет-газета Newslab