«Будет красиво, если сможешь добраться»: исследуем достопримечательности красноярской Покровки

Newslab продолжает изучать, как красноярцы видят родные районы города во время прогулок. Сегодня у нас на очереди Покровка — один из самых больших левобережных микрорайонов и каменные джунгли, за которыми скрываются интересные места, до которых стоит пройтись.

Микрорайон Покровский (или Покровка) считается одним из самых старых. Вдобавок он простирается от Караульной горы аж до Слободы Весны, то есть почти до ТРЦ «Планета». Непосредственно от центра города Покровку отделяет сопка.

На первый взгляд может показаться, что гулять в Покровке совершенно негде — из возможных опций есть только магазины и типовые детские площадки. Но на деле всё самое интересное прячется за массивом частного сектора. Обычно туристы добираются туда на авто, пять минут любуются видами со смотровой и уезжают, но мы решили дойти туда пешком.

Условной точкой старта будем считать перекресток улиц Дмитрия Мартынова и Чернышевского. Отсюда мы планируем направиться через старую Покровку и сквер к часовне Параскевой Пятницы, а затем заглянуть в гости к Будде. Спойлер: наш план немного поменяется.

Первый километр пути особыми красотами не отличается. Будьте готовы к переполненным мусорным бакам, исписанным остановкам и прочими «прелестям». Кроме того, тротуар вдоль улицы иногда становится скользким и покатым. Благо, машины здесь проезжают нечасто.

Наконец добрались до сквера имени Чернышевского, одной из главных праздничных площадок Центрального района. Здесь на Новый год ставили горку и ледовые фигуры, которые, если честно, были не очень веселые... Здесь же всем районом праздновали Масленицу. В остальное время это место ничем не примечательно — есть детские площадки, спортивные снаряды, собачий «уголок». Для ежедневных прогулок хватит.

Дальше мы выходим из сквера на улицу Герцена, а затем — на Юрия Гагарина. Прогуливаемся мимо частных домов, слушаем хор из собачьих возгласов за заборами (и это хорошо, если «за»). Довольно скоро добираемся до пересечения с улицей Любы Шевцовой — оттуда по диагонали на Авиационную улицу и прямиком к парку «Покровский», который открылся в 2018 году.

Здесь можно найти несколько кафешек с немаленьким, признаться, прайсом, визит-центр, туалеты, детские площадки... В общем, всё, что есть в любом современном «благоустроенном пространстве».

Тут же находится знаменитая часовня Параскевы Пятницы, символ Красноярска. Ее историю мы подробно рассказывали в этой статье.

И, самое главное, ради чего стоит сюда приходить — вид на город. Можно разглядеть «Биг-Бэн», высотки на правом, далекий Студгородок и сопку. Кстати, чтобы рассмотреть это всё повнимательнее, можно воспользоваться биноклем — стоимость «аттракциона» 100 рублей за две минуты.

Двигаемся дальше — снова по небольшим улочкам уже в сторону Будды. Навигатор предлагает нам идти через 2-ю Линейную, но после знакомства с местными собаками мы решили выбрать более людную дорогу. Выбор пал на улицу Березина — там больше домов и чаще проезжают машины. Однако и это нас не спасло. На пересечении 7-й Продольной и 4-й Линейной (надеюсь, вы еще не запутались) мы попали в западню.

Злая собака категорически не подпускала нас к буддийскому центру. Стоило чуть приблизиться, как «охранник» настойчивее продолжал наступление. Своим лаем он дал понять — лучше не подходить. Отпугивающих свистков или чего-то подобного у нас не было, поэтому мы решили не рисковать. Зато у нас есть летние фотографии смотровой! И они наверняка даже красочнее, чем то, что нас ждало в период после НМУ.

Неспешная прогулка заняла всего чуть больше полутора часов, что отлично подходит для легкой разминки на выходных. А где гуляете вы? Делитесь в комментариях!

Интернет-газета Newslab

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