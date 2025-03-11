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«Будет красиво, если сможешь добраться»: исследуем достопримечательности красноярской Покровки

«Будет красиво, если сможешь добраться»: исследуем достопримечательности красноярской Покровки

11.03.2025
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Именно это мы и собираемся делать! Указатель стоит возле домика на подступе к Покровскому парку

Микрорайон Покровский (или Покровка) считается одним из самых старых. Вдобавок он простирается от Караульной горы аж до Слободы Весны, то есть почти до ТРЦ «Планета». Непосредственно от центра города Покровку отделяет сопка.

Такую площадь занимает Покровка
Источник: 2ГИС
А эта часть называется Покровским. Формально, это разные микрорайоны, но для жителей эта разница не ощущается
Источник: 2ГИС

На первый взгляд может показаться, что гулять в Покровке совершенно негде — из возможных опций есть только магазины и типовые детские площадки. Но на деле всё самое интересное прячется за массивом частного сектора. Обычно туристы добираются туда на авто, пять минут любуются видами со смотровой и уезжают, но мы решили дойти туда пешком.

Условной точкой старта будем считать перекресток улиц Дмитрия Мартынова и Чернышевского. Отсюда мы планируем направиться через старую Покровку и сквер к часовне Параскевой Пятницы, а затем заглянуть в гости к Будде. Спойлер: наш план немного поменяется.

Обратите внимание, что пешком добираться столько же, сколько и на автобусе. Только вдобавок вы подышите свежим воздухом (насколько это возможно для зимней Покровки)
Источник: 2ГИС
А это путь от часовни до смотровой с Буддой
Источник: 2ГИС

Первый километр пути особыми красотами не отличается. Будьте готовы к переполненным мусорным бакам, исписанным остановкам и прочими «прелестям». Кроме того, тротуар вдоль улицы иногда становится скользким и покатым. Благо, машины здесь проезжают нечасто.

По пути встретятся несколько кафе. Если планируете прогулку поздно вечером, особенно в выходные, учитывайте, что здесь собирается не самый трезвый контингент
Пейзажи так себе
В такой вид вандалы привели остановку 5-я Полярная. Нехорошие слова мы замазали — сами знаете, что «на заборах» пишут

Наконец добрались до сквера имени Чернышевского, одной из главных праздничных площадок Центрального района. Здесь на Новый год ставили горку и ледовые фигуры, которые, если честно, были не очень веселые... Здесь же всем районом праздновали Масленицу. В остальное время это место ничем не примечательно — есть детские площадки, спортивные снаряды, собачий «уголок». Для ежедневных прогулок хватит.

Машинам въезд запрещен. К счастью
Аллея обрезанных деревьев
Центр сквера
Люди на пути встречаются нечасто. В основном это семьи с детьми или пенсионеры

Дальше мы выходим из сквера на улицу Герцена, а затем — на Юрия Гагарина. Прогуливаемся мимо частных домов, слушаем хор из собачьих возгласов за заборами (и это хорошо, если «за»). Довольно скоро добираемся до пересечения с улицей Любы Шевцовой — оттуда по диагонали на Авиационную улицу и прямиком к парку «Покровский», который открылся в 2018 году.

Весьма красноречиво
Единственный автобусный маршрут, который проезжает через эти места
В старой Покровке союз всё ещё нерушимый
Тут нужно повернуть. Ориентир — «шинка»
Тут же нас встречают хозяева дороги. Фото сделано за секунду до того, как собаки сорвутся с места и начнут агрессивно лаять
Убегаем от них и наконец попадаем в парк

Здесь можно найти несколько кафешек с немаленьким, признаться, прайсом, визит-центр, туалеты, детские площадки... В общем, всё, что есть в любом современном «благоустроенном пространстве».

Местные кафешки
Для удобства есть указатели
Красноярцы приходят сюда со своими питомцами. Эта чудесная Нора хоть и с протезом вместо одной лапки, но тоже гуляет с удовольствием
Скатываться запрещено...
...хотя очень хочется!
Отсюда в 12:00 раздается залп. Мы, к сожалению, на него не успели
А это мототрасса

Тут же находится знаменитая часовня Параскевы Пятницы, символ Красноярска. Ее историю мы подробно рассказывали в этой статье.

«Десятки» с собой не было, но вы и так всё знаете
Знаки подсказывают, откуда лучше делать фото
Поклонные кресты
Поклонные кресты

И, самое главное, ради чего стоит сюда приходить — вид на город. Можно разглядеть «Биг-Бэн», высотки на правом, далекий Студгородок и сопку. Кстати, чтобы рассмотреть это всё повнимательнее, можно воспользоваться биноклем — стоимость «аттракциона» 100 рублей за две минуты.

Туманные дали
Отсюда видно легендарную башню КАТЭКа и деловой центр «Метрополь»
А здесь виднеется старообрядческий храм во имя Сретения Владимирской чудотворной иконы Пресвятой Богородицы
Можно присесть и наслаждаться
Или подсмотреть за жизнью города через бинокль
Постарались заснять, что там видно
Постарались заснять, что там видно

Двигаемся дальше — снова по небольшим улочкам уже в сторону Будды. Навигатор предлагает нам идти через 2-ю Линейную, но после знакомства с местными собаками мы решили выбрать более людную дорогу. Выбор пал на улицу Березина — там больше домов и чаще проезжают машины. Однако и это нас не спасло. На пересечении 7-й Продольной и 4-й Линейной (надеюсь, вы еще не запутались) мы попали в западню.

Парочка бандитов
Хоть и маленький, но чужих не пустит
Караулят покупателей с вкусняшками в сумках

Злая собака категорически не подпускала нас к буддийскому центру. Стоило чуть приблизиться, как «охранник» настойчивее продолжал наступление. Своим лаем он дал понять — лучше не подходить. Отпугивающих свистков или чего-то подобного у нас не было, поэтому мы решили не рисковать. Зато у нас есть летние фотографии смотровой! И они наверняка даже красочнее, чем то, что нас ждало в период после НМУ.

В доказательство того, что мы все-таки подошли к буддийскому центру — за домами виднеется его верхушка
Большой Будда
И Будда поменьше. В ступе Просветления
А это вид на Железнодорожный район со смотровой

Неспешная прогулка заняла всего чуть больше полутора часов, что отлично подходит для легкой разминки на выходных. А где гуляете вы? Делитесь в комментариях!

Интернет-газета Newslab

Кстати, Newslab уже изучил секретные места Железнодорожного района, легендарные Водники, холмистые Черемушки и загадочные Барики.

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