Главная
>
Фото
>
«Как в фильме ужасов»: как выглядят красноярские сталинки в центре города

«Как в фильме ужасов»: как выглядят красноярские сталинки в центре города

10.04.2025
6
Состояние дома, прямо скажем, не очень...

Начинаем прогулку с Робеспьера, 20. Это здание относится к редкому для Красноярска стилю — переход от советского конструктивизма к неоклассицизму. Построили его в 1930-е годы и сегодня дом имеет очень неприглядный вид.

Здание каким-то чудом не попало в список объектов, которые приводили в порядок перед Универсиадой. Теперь это уже кажется благом. Хотя балконы и обсыпаются, но качественно нанесенная много лет назад штукатурка остается на месте.

Здание не ремонтировали перед Универсиадой. Издали оно смотрится куда лучше, чем соседнее
Но если рассмотреть вблизи, видно балконы, которые чудом удерживаются на своих местах
Неправильно сделанный отвод воды с крыши привел к тому, что элементы из-под кровли упали вниз
Часть балконов вообще проще демонтировать, чтобы они не упали на припаркованные внизу машины

Дом на Мира, 109 построен в 1960 году. Его покрасили в ноябре 2018 года, в самый мороз. Поэтому краска с него начала отваливаться практически сразу, местами вместе со штукатуркой.

Штукатурка с фасада отваливается кусками
Управляющие компании в этом случае стараются хотя бы убрать крупные куски
По сколам можно изучать историю здания — какую краску использовали для его покраски в тот или иной период времени
Со двора разруха не так заметна

Проблемы у большинства сталинок одни и те же, и понятны даже непрофессионалу. Это неправильно организованный отвод воды с крыш. Как следствие, разрушающаяся лепнина и штукатурка, а затем попытка скрыть проблему под слоем краски.

Мира, 124. Кусок лепнины с балкона лежит внизу, на газоне рядом со входом в магазин
Мира, 120. Подрядчики некачественно сделали работу по отводу воды с крыш, поэтому здания разрушаются
Ленина, 127. Строители этих домов старались, чтобы самый центр города, рядом со зданием правительства, выглядел достойно
Обороны, 2б. На другой стороне от здания правительства вся лепнина уже, от греха подальше, убрана в «авоськи»
Мира, 101. При нынешнем уходе за домами даже жалеешь, что в далеком 1960-м кто-то додумался поставить на фасаде эти «вазы»

Апофеозом этой разрухи и даже ее памятником можно по праву считать дом на Мира, 85. Кирпичная пятиэтажка 1938 года постройки могла бы стать украшением центра. Дом занимает половину квартала по Диктатуры Пролетариата и столько же на Мира. Полукруглый балкон на третьем этаже, небольшой купол над угловым подъездом сразу привлекают внимание прохожих. И тут же заставляют отвести глаза — сначала со здания отваливалась краска, а теперь уже и сама штукатурка крупными кусками.

Здание по адресу Мира, 85 знакомо всем
Оно могло бы стать украшением города, но в последние годы смотреть на него без слез невозможно
С фасада обваливается краска, порой и с кусками штукатурки
Дом давно нуждается в капитальном ремонте. Но перед Универсиадой его лишь покрасили, чуть подновив и лепнину
Кто-то пытается создать видимость нормальности на отдельно взятом балконе, но выглядит здание в целом от этого еще хуже

Бороться с проблемами, как обычно, быстро не получается. Поэтому уже второй год центр Красноярска «украшают» сетки, которые должны помешать людям подходить близко к опасным балконам. Они рвутся, их отодвигают, чтобы не мешали проходу по тротуарам. Все это лишь добавляет неряшливости городу, который (на минуточку!) готовится к своему 400-летнему юбилею.

Здание на Горького, 10 \ Ленина, 131. Здесь прошлым летом кусок лепнины с фасада упал на женщину.
Деньги на ремонт вроде бы были выделены, но работы до сих пор не начались
После того случая на улицах расставили сетки
Оранжевая пластиковая сетка закреплена на палке, которая, в свою очередь, закреплена на шине. Вот такой «бутерброд»
Сетки рвутся и выглядит все это совершенно неприглядно
Рядом со зданием правительства решили использовать рабицу — она-то покрепче будет. Но это уже полный кринж, как говорит сейчас молодежь

Ситуация с ремонтом старых домов в Красноярске уже давно стала критичной. Ремонт сталинок, признанных памятниками истории и культуры, должны вести специализированные организации, которые имеют лицензию, в том числе на реставрационные работы. Их очень мало, а аукционы, даже если они объявляются, годами признаются несостоявшимися, а там уже и проект реставрации устаревает. Вдобавок к этому необходимость реставрации значительно повышает цену ремонта. И тут уже не справляются жители домов (ведь большинство проблемных зданий — жилые), которые годами собирают нужную для ремонта фасада сумму.

В этом году в Красноярске начнут приводить в порядок поперечные центральные улицы. Хочется верить, что на уютных улицах будут стоять не менее уютные дома, а власти сумеют найти возможность действительно привести здания в порядок. 

С верой в будущее, ваш Newslab

Рекомендуем почитать