«Как в фильме ужасов»: как выглядят красноярские сталинки в центре города

В Красноярске много домов с красивой архитектурой. Это сохранившиеся до наших дней купеческие постройки, деревянные дома с более чем полуторавековой историей, сталинская застройка и конструктивизм. Но чем старше дом, тем больше он требует заботы и внимания. Если ее недостаточно, дома ветшают. Корреспондент Newslab прогулялся с фотоаппаратом по центральным улицам и готов поделиться с читателями своей болью.

Начинаем прогулку с Робеспьера, 20. Это здание относится к редкому для Красноярска стилю — переход от советского конструктивизма к неоклассицизму. Построили его в 1930-е годы и сегодня дом имеет очень неприглядный вид.

Здание каким-то чудом не попало в список объектов, которые приводили в порядок перед Универсиадой. Теперь это уже кажется благом. Хотя балконы и обсыпаются, но качественно нанесенная много лет назад штукатурка остается на месте.

Дом на Мира, 109 построен в 1960 году. Его покрасили в ноябре 2018 года, в самый мороз. Поэтому краска с него начала отваливаться практически сразу, местами вместе со штукатуркой.

Проблемы у большинства сталинок одни и те же, и понятны даже непрофессионалу. Это неправильно организованный отвод воды с крыш. Как следствие, разрушающаяся лепнина и штукатурка, а затем попытка скрыть проблему под слоем краски.

Апофеозом этой разрухи и даже ее памятником можно по праву считать дом на Мира, 85. Кирпичная пятиэтажка 1938 года постройки могла бы стать украшением центра. Дом занимает половину квартала по Диктатуры Пролетариата и столько же на Мира. Полукруглый балкон на третьем этаже, небольшой купол над угловым подъездом сразу привлекают внимание прохожих. И тут же заставляют отвести глаза — сначала со здания отваливалась краска, а теперь уже и сама штукатурка крупными кусками.

Бороться с проблемами, как обычно, быстро не получается. Поэтому уже второй год центр Красноярска «украшают» сетки, которые должны помешать людям подходить близко к опасным балконам. Они рвутся, их отодвигают, чтобы не мешали проходу по тротуарам. Все это лишь добавляет неряшливости городу, который (на минуточку!) готовится к своему 400-летнему юбилею.

Ситуация с ремонтом старых домов в Красноярске уже давно стала критичной. Ремонт сталинок, признанных памятниками истории и культуры, должны вести специализированные организации, которые имеют лицензию, в том числе на реставрационные работы. Их очень мало, а аукционы, даже если они объявляются, годами признаются несостоявшимися, а там уже и проект реставрации устаревает. Вдобавок к этому необходимость реставрации значительно повышает цену ремонта. И тут уже не справляются жители домов (ведь большинство проблемных зданий — жилые), которые годами собирают нужную для ремонта фасада сумму.

В этом году в Красноярске начнут приводить в порядок поперечные центральные улицы. Хочется верить, что на уютных улицах будут стоять не менее уютные дома, а власти сумеют найти возможность действительно привести здания в порядок.

С верой в будущее, ваш Newslab