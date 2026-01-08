Печка из Тридевятого царства, конь и Царь-рыба: какие чудеса из снега создали семейные команды на фестивале «Волшебный лёд Сибири» в Красноярске

На Центральной набережной Енисея в Красноярске прошел семейный этап главного зимнего фестиваля — «Волшебный лёд Сибири». Волшебство творили 10 команд. Какие фигуры они создали — в фоторепортаже Newslab.

7 января, в Рождество, в Красноярске стартовал конкурс «Волшебный лёд Сибири». Первыми попробовать свои силы в создании фигур из снега, по традиции, выходят семейные команды. Три из них представляли различные предприятия РУСАЛ — Красноярский алюминиевый завод, Инженерно-технологический центр РУСАЛа и Ачинский глиноземный комбинат.

«Мы получили куб из снега размером метр на полтора. Первый раз участвуем в конкурсе и совершенно не знали, что с ним делать. Но нам понравилось. Мы объединились, сплоченно работали всей семьей: один пилил, другой вилкой рисовал узоры. С инструментами соседи помогли. В итоге получился вот такой конь», — рассказали участники конкурса — семья Андроновы.

Семья Малаховых принимает участие в конкурсе второй раз. В прошлом году они сделали большого зайца, в этом году взялись за фигуру коня.

«Эскиз создала наша старшая дочь, она очень творческая. Вообще, как работать со снегом, понимаешь по ходу дела. В ход идут все инструменты — от топора и пилы до ножичка для торта. Сначала наметили контуры, а потом постепенно начали вырезать всё, стараясь не выходить за контуры и сглаживать», — рассказала Ольга Малахова.

Третья команда, представлявшая РУСАЛ — семья Соломенниковых — приехала из Ачинска вместе со своими друзьями. Жюри они удивили не столько своей фигурой — печкой из мультфильма «Вовка в тридесятом царстве», сколько творческим подходом.

«Мы решили уйти к корням. Наши бабушки и дедушки собирались вокруг русской печи большой дружной семьей, большой компанией. И мы решили скреативить — весь вечер дети лепили пироги, чтобы вот так необычно представить нашу фигуру», — рассказала Анна Соломенникова.

Победителем конкурса строгое жюри выбрало команду «В одной связке» из Советского района — победителей прошлого года. Семья Бунто создала «Царь рыбу».

Генеральным спонсором международного фестиваля «Волшебный лед Сибири» в очередной раз стала компания РУСАЛ.

«Мы второй год поддерживаем фестиваль „Волшебный лед Сибири“ и дальше эта традиция будет продолжаться, — отметил заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев. — Сегодня прошел семейный конкурс. В этом году я осмотрел все фигуры и они мне понравились больше, чем прошлогодние. Тогда была только одна тема — произведения Чайковского. Там было „Лебединое озеро“, Щелкунчики. Сейчас свободная тема, поэтому среди работ больше символов года. Конкурс проходит в Рождество. Этот праздник ведь также семейный — он про семью, рождение новой жизни. Почему для РУСАЛа это важно? Потому что если у людей всё в семье нормально, то и в работе, и на производстве всё будет хорошо!».