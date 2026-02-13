«Гламурные блондинки и призовое ведро мёда»: летопись отвязных и вполне приличных конкурсов красоты в Красноярске

В Красноярске любят выбирать лучших из лучших. И если Мисс или Миссис края — это классика жанра, то некоторые конкурсы спустя десятилетия вызывают легкое недоумение. Newslab залез в архивы и нашел, где красноярки (и не только!) боролись за корону, славу и признание.

Очаровательные девяностые

Первое состязание для молодых красавиц случилось в декабре 1988 года. Городской конкурс прошел на главной сцене филармонии. Первой королевой стала студентка пединститута Татьяна Лукашевич. Ее фото разместили в январском выпуске газеты «Красноярский рабочий» 1989-го.

Призы тогда были по-советски практичными: отрезы шелка, косметика, а в качестве суперприза — поощрительное турне по Португалии.

В середине девяностых процесс поставили на поток. В 1992 году открылись первые спортивные и творческие объединения, которые позже создали бренд «Мисс Красноярск». С 1996 года конкурс стал ежегодным, а его изнанку красноярцы изучали по телевизионным дневникам: подготовку к финалу превратили в реалити-шоу в прямом эфире.

В 1999 году на подиум впервые вышли дети — появился конкурс «Маленькая красавица», «сестра» «Мисс Красноярск».

Гламурные нулевые

К началу 21 века красноярская индустрия красоты окончательно «распоясалась». В 2008 году город прогремел на всю страну из-за конкурса «Мисс Эротика». В клубе «Колорадский папа» молодые девушки дефилировали, прикрывая декольте скотчем, исполняли трюки на шесте и разыгрывали сценки с «медсестрами» и «библиотекаршами». Победительницей стала 16-летняя школьница из Железногорска. Говорят, семье пришлось отвечать за смелый выход дочери в студии шоу «Пусть говорят», но архива самого выпуска мы не нашли. Как бы то ни было, после 2010 года эротический задор города угас.

Впрочем, развлекались не только раздеванием. В клубе «Три дня дождя» как-то выбирали «Блондинку года». Светловолосые участницы пародировали известных див вроде Ксении Собчак или Пэрис Хилтон, а также проходили по подиуму в шубах. Чтобы доказать, что цвет волос не влияет на интеллект, девушек мучили викторинами, а победительница ушла домой с роскошным трофеем — плазменным телевизором.

Параллельно в городе начали искать «Мистера Красноярск». В 2009 году в клубе «Малина» за титул бились лучшие атлеты федерации бодибилдинга.

В том же десятилетии зародилась и «Мисс Азия Сибирь» (тогда еще вместо Сибири в названии был только Красноярск). Здесь просто раздеться было недостаточно — участницы в первую очередь представляли свою культуру и традиции, а не собственные прелести. Первыми участницами стали представительницы сибирских республик: Хакасия, Тыва, Бурятия и Саха (Якутия).

Веселые десятые

В десятые годы конкурсы окончательно ушли в народ. Например «Музей меда» запустил конкурс бородачей. Это был идейный протест против идеалов «метросексуалов». Растительностью на лице мерились суровые мужчины. Главным призом стало ведро меда. Ниже — задорные фото из архива.

Позже идея превратилась в городскую забаву. Конкурсы самых длинных кос и бород стали проводить на фестивалях русской культуры и прочих праздниках.

В этот же период Красноярск начал выбирать «самых-самых» в положении и среди молодых мам...

А также среди студентов колледжей (или, как тогда их называли, ПТУ).

Наши дни

Сегодня эпоха клубного треша сменилась скромными офисными конкурсами. Теперь красноярцы выбирают «красавиц в белых халатах» или самых миловидных полицейских.

Красота добралась даже до пенитенциарной системы. Конкурс «Мисс УИС» собирает десятки сотрудниц ГУФСИН уже не первый год.

А по другую сторону осужденные девушки также не отказывают себе в удовольствии покрасоваться в вечернем платье.

Из года в год Красноярск продолжает доказывать, что королевой можно стать, будучи и обычной блондинкой, оперуполномоченной, арестанткой или студенткой техникума.

