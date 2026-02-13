Главная
«Гламурные блондинки и призовое ведро мёда»: летопись отвязных и вполне приличных конкурсов красоты в Красноярске

13.02.2026
«Мисс Красноярск-2007». Под номером 3 — Надежда Сысоева, известная КВНщица и телеведущая
Источник: vk.com/club63192009

Очаровательные девяностые

Первое состязание для молодых красавиц случилось в декабре 1988 года. Городской конкурс прошел на главной сцене филармонии. Первой королевой стала студентка пединститута Татьяна Лукашевич. Ее фото разместили в январском выпуске газеты «Красноярский рабочий» 1989-го.

Призы тогда были по-советски практичными: отрезы шелка, косметика, а в качестве суперприза — поощрительное турне по Португалии.

Источник: vk.com/krasarh

В середине девяностых процесс поставили на поток. В 1992 году открылись первые спортивные и творческие объединения, которые позже создали бренд «Мисс Красноярск». С 1996 года конкурс стал ежегодным, а его изнанку красноярцы изучали по телевизионным дневникам: подготовку к финалу превратили в реалити-шоу в прямом эфире.

Победительница конкурса 1997 года Ксения Князева (под номером 9)
Источник: vk.com/club63192009
Этот год считают самым звездным, ведь Ксения стала актрисой и моделью
Источник: vk.com/club63192009
Роскошные участницы 1997 года
Источник: vk.com/club63192009
Роскошные участницы 1997 года
Источник: vk.com/club63192009
Роскошные участницы 1997 года
Источник: vk.com/club63192009
Под номером 5 — «Мисс Красноярск-99» Анна Гладкова
Гладкова — девичья фамилия девушки. Позже она вышла замуж за Сергея Ломанова, красноярского хоккеиста, и сменила фамилию
Источник: vk.com/club63192009
Яркие номера 99-го
Источник: vk.com/club63192009
Яркие номера 99-го
Источник: vk.com/club63192009
Яркие номера 99-го
Источник: vk.com/club63192009

В 1999 году на подиум впервые вышли дети — появился конкурс «Маленькая красавица», «сестра» «Мисс Красноярск».

Найти архив 99-го не получилось, но есть яркие снимки 2015 года
Источник: vk.com/club63192009
Девочка явно в шоке
Источник: vk.com/club63192009
Очаровательно!
Источник: vk.com/club63192009
Очаровательно!
Источник: vk.com/club63192009

Гламурные нулевые

К началу 21 века красноярская индустрия красоты окончательно «распоясалась». В 2008 году город прогремел на всю страну из-за конкурса «Мисс Эротика». В клубе «Колорадский папа» молодые девушки дефилировали, прикрывая декольте скотчем, исполняли трюки на шесте и разыгрывали сценки с «медсестрами» и «библиотекаршами». Победительницей стала 16-летняя школьница из Железногорска. Говорят, семье пришлось отвечать за смелый выход дочери в студии шоу «Пусть говорят», но архива самого выпуска мы не нашли. Как бы то ни было, после 2010 года эротический задор города угас.

В клубе происходили самые разные непотребства... Показывать не будем
Фото: Первый Молодежный журнал

Впрочем, развлекались не только раздеванием. В клубе «Три дня дождя» как-то выбирали «Блондинку года». Светловолосые участницы пародировали известных див вроде Ксении Собчак или Пэрис Хилтон, а также проходили по подиуму в шубах. Чтобы доказать, что цвет волос не влияет на интеллект, девушек мучили викторинами, а победительница ушла домой с роскошным трофеем — плазменным телевизором.

Фото: Владимир Часовских
Фото: Владимир Часовских
Фото: Владимир Часовских
Фото: Владимир Часовских
Фото: Владимир Часовских
Фото: Владимир Часовских
Фото: Владимир Часовских

Параллельно в городе начали искать «Мистера Красноярск». В 2009 году в клубе «Малина» за титул бились лучшие атлеты федерации бодибилдинга.

Фото: Дмитрий Мажирин
Фото: Дмитрий Мажирин
Фото: Дмитрий Мажирин
Фото: Дмитрий Мажирин
Фото: Дмитрий Мажирин

В том же десятилетии зародилась и «Мисс Азия Сибирь» (тогда еще вместо Сибири в названии был только Красноярск). Здесь просто раздеться было недостаточно — участницы в первую очередь представляли свою культуру и традиции, а не собственные прелести. Первыми участницами стали представительницы сибирских республик: Хакасия, Тыва, Бурятия и Саха (Якутия).

«Мисс Азия Красноярск» 2005 года
Источник: vk.com/miss_asia_russia
«Мисс Азия Красноярск» 2005 года
Источник: vk.com/miss_asia_russia
Конкурсантки 2006-го
Источник: vk.com/miss_asia_russia
Конкурсантки 2006-го
Источник: vk.com/miss_asia_russia
А это уже 2008 год
Источник: vk.com/miss_asia_russia

Веселые десятые

В десятые годы конкурсы окончательно ушли в народ. Например «Музей меда» запустил конкурс бородачей. Это был идейный протест против идеалов «метросексуалов». Растительностью на лице мерились суровые мужчины. Главным призом стало ведро меда. Ниже — задорные фото из архива.
Душевно было!

Позже идея превратилась в городскую забаву. Конкурсы самых длинных кос и бород стали проводить на фестивалях русской культуры и прочих праздниках.

Бородач из 2019-го
Красавицы и красавец 2022 года
Источник: vk.com/krasnoyarskrf

В этот же период Красноярск начал выбирать «самых-самых» в положении и среди молодых мам...

Первый этап кастинга общегородского конкурса красоты «Молодая мама — 2012»
Фото: Александр Паниотов
Участвовали как красноярки с маленькими детьми
Фото: Александр Паниотов
Так и будущие мамочки
Фото: Александр Паниотов
Парад беременных красавиц
Фото: Александр Паниотов
Парад беременных красавиц
Фото: Александр Паниотов
Парад беременных красавиц
Фото: Александр Паниотов

А также среди студентов колледжей (или, как тогда их называли, ПТУ).

Красотки из ПТУ

Наши дни

Сегодня эпоха клубного треша сменилась скромными офисными конкурсами. Теперь красноярцы выбирают «красавиц в белых халатах» или самых миловидных полицейских.

Младший лейтенант полиции Валентина Толстикова, занявшая в 2023 году первое место на конкурсе «Весеннее очарование»
Источник: 24.мвд.рф
А в одной из спецноминаций, мисс «вдохновение», отличилась младший лейтенант Валерия Кухаренко
Источник: 24.мвд.рф
Красноярка Юлия Шевердак в 2016 году стала мисс ГИБДД
Источник: пресс-служба ГИБДД
Красавицы-железнодорожницы в 2020 году
Красноярка Ксения Воробьева — участница всероссийского конкурса «Краса Росгвардии» 2019 года
Источник: пресс-служба Управления Росгвардии по Красноярскому краю

Красота добралась даже до пенитенциарной системы. Конкурс «Мисс УИС» собирает десятки сотрудниц ГУФСИН уже не первый год.

ГУФСИН выбирает самых красивых сотрудниц почти 10 лет
Источник: 24.фсин.рф
Победительница 2017 года — работница красноярского СИЗО-1 Юлия Суренкова
Источник: 24.фсин.рф
Победительница конкурса 2023-го Ольга Андрейчук — инспектор дежурной части КП-48 (п. Нижний Ингаш)
Источник: ГУФСИН по Красноярскому краю
А это «Первая вице-мисс УИС» 2023-го Ольга Сакс, старший инспектор группы БСП Управления по конвоированию

А по другую сторону осужденные девушки также не отказывают себе в удовольствии покрасоваться в вечернем платье.

В этом году в конкурсе красивых и талантливых осужденных победила Ирина Тюрикова из исправительной колонии № 22
Источник: vk.com/krasgufsin
А в 2023 году Анастасия Д. из той же колонии стала лауреатом 3 степени Всероссийского конкурса!
Источник: vk.com/krasgufsin

Из года в год Красноярск продолжает доказывать, что королевой можно стать, будучи и обычной блондинкой, оперуполномоченной, арестанткой или студенткой техникума.

