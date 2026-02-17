Главная
«Я с ними разговариваю!»: что красноярцам показали на первой выставке авторских кукол

17.02.2026
5
Роскошная Султан Хюррем и компания

«Набраться опыта и найти связи»

Байкальские нерпы, невероятно реалистичные младенцы, персонажи готических сказок, будуарные дамы и даже матрешки, попавшие в книгу рекордов... Это и есть «Бал кукол», организованный московским «Клубом коллекционеров» во главе с известным художником и меценатом Светланой Пчельниковой.

«Я уже больше 20 лет занимаюсь организацией выставок кукол, в моем объединении более 3,5 тысяч художников, которые знают меня и доверяют. Когда мы решаем открыться на нашей карте новый город, я просто объявляю набор в своем сообществе, и через неделю все заявки были собраны. Надо очень любить то, что ты делаешь. В мире встречаешь только то, что сам в этот мир приносишь», — рассказала Светлана Пчельникова, организатор выставки.

Авторские куклы Светланы тоже представлены
Деньги с их продажи пойдут на благотворительность

Публика на «Балу» собралась пестрая: профессиональные рукодельницы, коллекционеры разных возрастов и просто семьи с детьми.

«Я решила сходить на выставку, чтобы набраться опыта, посмотреть на работы других мастеров. Меня привлекает именно авторская кукла, когда ты сам всё лепишь и шьешь. Сама я только начала заниматься куклами, хотя у меня уже есть образование керамиста, а сейчас учусь на художника-графика», — рассказала посетительница Маргарита.

На «Бал» пришло как старшее поколение...
так и семьи с детьми
или просто творческие красноярцы
Кстати, на выставке было много гостей из Китая, которые прямо оттуда вели прямые эфиры
Работы можно было и пощупать
Работы можно было и пощупать
Но любоваться — не менее приятно
Но любоваться — не менее приятно

Среди зрителей оказались и матерые кукольники, которые уже были на «Балу» в роли автора. Среди них, например, Елена Попова из Ужура, создающая реалистичных кукол-реборнов.

«Ещё в 2009 году я увидела в интернете кукол реборн и поняла — хочу. Я начала учиться. Сначала читала сайты, потом познакомилась с группой реборнистов, обучалась у них на мастер-классах. В 2019 году даже ездила в Москву на выставку вместе с другой мастерицей! Это был невероятный опыт», — поделилась Елена.

Посетительница Елена Попова поделилась с нами собственными работами. Она начала делать гиперреалистичных детей больше 15 лет назад

Красноярские мастера признаются, что им не хватает таких активностей, поэтому рассчитывают, что подобные встречи станут регулярными.

«Куклы у нас в крови»

У каждого мастера своя история о том, как он «заболел» куклами. Для многих все началось в детстве, с простого желания творить.

«Творчество было со мной с детства. Оригами, лепка, мамины шторы порезать... Всегда мечтала делать своих кукол. Как-то в руках оказалась глина — и пошло-поехало! Теперь уже не остановиться. Черпаю вдохновение для новых образов, сюжетов из истории моего региона, окружения. Природа Байкала — это огромная кладезь», — поделилась Светлана Гофман, мастер из Иркутской области.

Светлана Гофман использует в работах разные материалы и техники: запекаемая полимерная глина, текстиль, папье-маше...
У кукол проволочный каркас, благодаря чему им можно менять позы

Другие пришли к этому совершенно случайно, увидев авторскую куклу на выставке. А для кого-то хобби стало спасением и новой профессией.

Очаровательные мастерицы и их работы
Очаровательные мастерицы и их работы
Заметьте, как похожи!
Заметьте, как похожи!
Заметьте, как похожи!

«Я родила ребенка и захотела сделать ей куклу, как мы с мамой в детстве делали из чулок по одной книге. Потом я получила травму и целый год была почти обездвижена — выбора не оставалось, кроме как работать руками дома. Это и подтолкнуло оставить основную работу и уйти с головой в кукол. Вообще, я могу сказать, что у нас в России есть какой-то ген — будто бы у нас куклы в крови», — отметила мастер Алиса Мильденберг.

Куколки Алисы Мильденберг
Авторы охотно общаются с посетителями, отвечают на вопросы и делятся советами

«Такое жалко внучке отдавать»

Разброс стилей на выставке огромный. Мастерица Алена Акимова представила кукол формата Obitsu 11. Это небольшие, 17-сантиметровые фигурки на шарнирном теле.

«Головушки я леплю из полимерной глины с нуля, глазки у всех стеклянные и поворотные — можно менять направление взгляда. Мои куклы — с эмоциями. Я работала в детском саду, у самой трое детей, поэтому есть насмотренность. Бывает, ребенок капризничал весь день, я насмотрелась слез, и вечером захотелось слепить плачущую девочку. Это помогает выплеснуть эмоции», — делится Алена.

Куклы Алены Акимовой с шарнирными телами и подвижными глазами
Стоимость таких фигурок — от 10 тысяч. К ним прилагается даже паспорт...
с датой рождения «малыша»

Красноярский автор Ирина Бунина привезла миниатюрных будуарных кукол на проволочном каркасе: «Они легкие, все сгибается, чисто игральные. Но одна женщина сказала: „Жалко внучке отдавать, лучше самой“».

Ирина Бунина создает игрушки, вдохновленные сказочными сюжетами. Говорит, с ними можно даже играть
А вот миниатюрных будуарных кукол лучше оставить на полке и любоваться — целее будут

На контрасте с милыми образами — работы Тани Велес, представляющей на выставке Ямал.

«Я не могу делать одно и то же, мне становится скучно. Могу делать „мимимишное“, могу делать страшное. Люди реагируют по-разному. Кто-то подходит и спрашивает, почему куклы такие пугающие. Я всегда объясняю, что не надо судить по внешности, как и у людей: внешне мы можем быть красивыми, а внутри — нет», — объяснила автор.

Татьяна любит делать причудливых кукол для разнообразия
Куклы могут напугать неискушенного зрителя, но автор подчеркивает, что у такого стиля есть свои фанаты

«В лучшем случае выйдешь в ноль»

Вопрос цены и заработка для кукольников — больной. Стоимость одной игрушки варьируется от нескольких тысяч до десятков, а то и сотен тысяч рублей. Для многих такие цены кажутся безумными, но авторы утверждают — стоимость едва покрывает затраты, поэтому построить полноценный бизнес на авторских куклах сложно.

«Заработок небольшой, в лучшем случае в ноль выйдешь, потому что материалы сейчас дорогие», — призналась Дана Свистунова из Краснодара.

Дана Свистунова начала заниматься куклами 12 лет назад
Говорит, что получает со своего дела небольшой заработок, но прожить на него нельзя, поэтому она занимается творчеством в свободное от основной работы время

Альбина Почекутова из Енисейска рассказала, что сложнее всего найти своего покупателя. Она создает уникальных музыкальных кукол, но признается, что продавать свои работы сложно. Хотя цены на ее работы весьма скромные: кукла с заводным механизмом выставлена за 9 тысяч рублей, а с гипсовой головой — за 7 тысяч.

«У нас город на севере, туристов мало, поэтому с продажами туго. Выставляю кукол в музейной лавке, иногда приезжие из Красноярска что-то покупают. Сложно в маленьком городке выйти на большой рынок», — рассказала она.

Для Альбины Почекутовой из Енисейска принять участие в выставке было большой мечтой

Ее слова подтверждает и Алена Акимова. Она пояснила, что авторы как правило раскручиваются через интернет и постепенно наращивают свою аудиторию. Со временем появляются постоянные покупатели, а другие мастера просят обучить их технике.

Таня Велес рассказала, что благодаря соцсетям у нее есть клиенты из разных стран, которые регулярно заказывают кукол и собирают у себя целую коллекцию. Главное — найти любителя.

На «Балу» были куклы на любой вкус. Хотите — заберите домой крошечного младенца...
Милого кота...
Собаку...
Или девочку со съемныи лицом
Кто-то привез огромные интерьерные композиции
Были и Бабки Ёжки
И множество других сказочных персонажей...
Вроде богатырей
И колдунов
Семейство жаб и принцесс
Крысиный король

«Они все мне дороги, все как живые»

Зачем же люди этим занимаются, если это так сложно и не всегда прибыльно? Ответ прост: для авторов куклы — не просто товар.

«Выбрать среди кукол любимую не могу, они все мне дороги, все как живые. Я с ними разговариваю. Даже когда оставляю в зале во время выставок, перед уходом говорю: „Так, значит, гуляйте, но потом вернитесь на место!“», — рассказала Татьяна Цыганкова из Сургута, которая занимается вышивкой для кукол в тандеме с сестрой.

Сестра Татьяны Цыганковой и по совместительству ее творческая напарница работает школьной учительницей, поэтому обычно пропускает выставки. Одна из их работ, семеновская матрешка, попала в книгу об авторской кукле Светланы Пчельниковой

Для кого-то коллекционирование и создание образов для кукол — дорогое, но захватывающее хобби. «Я собираю Integrity Toys. Да, хобби дорогое, но это не просто коллекционирование. Их же надо одеть, обуть, прокормить. Куклы живут лучше, чем мы!» — смеется Наталья Файчук из Барнаула.

Мастерицы признаются — в первую очередь, они делают кукол для себя
Мастерицы признаются — в первую очередь, они делают кукол для себя
Мастерицы признаются — в первую очередь, они делают кукол для себя
Мастерицы признаются — в первую очередь, они делают кукол для себя
Мастерицы признаются — в первую очередь, они делают кукол для себя

Авторская кукла — хобби специфическое и понятное далеко не всем. Но как бы то ни было, это уже не просто рукоделие, а серьезная индустрия со своими звездами и преданными поклонниками. А еще — огромное сообщество творческих людей, которые нашли способ делать мир немного добрее и красивее. По крайней мере, свой собственный.

