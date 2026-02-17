«Я с ними разговариваю!»: что красноярцам показали на первой выставке авторских кукол

В минувшие выходные в ТРЦ «Планета» встретились профессиональные кукольники. Мастера из Москвы, Омска, Новосибирска и даже ЯНАО привезли в Красноярск свои работы — от крошечных фигурок до сложных интерьерных композиций за сотни тысяч рублей. Newslab собрал фото необычных кукол и поговорил с их авторами.

«Набраться опыта и найти связи»

Байкальские нерпы, невероятно реалистичные младенцы, персонажи готических сказок, будуарные дамы и даже матрешки, попавшие в книгу рекордов... Это и есть «Бал кукол», организованный московским «Клубом коллекционеров» во главе с известным художником и меценатом Светланой Пчельниковой.

«Я уже больше 20 лет занимаюсь организацией выставок кукол, в моем объединении более 3,5 тысяч художников, которые знают меня и доверяют. Когда мы решаем открыться на нашей карте новый город, я просто объявляю набор в своем сообществе, и через неделю все заявки были собраны. Надо очень любить то, что ты делаешь. В мире встречаешь только то, что сам в этот мир приносишь», — рассказала Светлана Пчельникова, организатор выставки.

Публика на «Балу» собралась пестрая: профессиональные рукодельницы, коллекционеры разных возрастов и просто семьи с детьми.

«Я решила сходить на выставку, чтобы набраться опыта, посмотреть на работы других мастеров. Меня привлекает именно авторская кукла, когда ты сам всё лепишь и шьешь. Сама я только начала заниматься куклами, хотя у меня уже есть образование керамиста, а сейчас учусь на художника-графика», — рассказала посетительница Маргарита.

Среди зрителей оказались и матерые кукольники, которые уже были на «Балу» в роли автора. Среди них, например, Елена Попова из Ужура, создающая реалистичных кукол-реборнов.

«Ещё в 2009 году я увидела в интернете кукол реборн и поняла — хочу. Я начала учиться. Сначала читала сайты, потом познакомилась с группой реборнистов, обучалась у них на мастер-классах. В 2019 году даже ездила в Москву на выставку вместе с другой мастерицей! Это был невероятный опыт», — поделилась Елена.

Красноярские мастера признаются, что им не хватает таких активностей, поэтому рассчитывают, что подобные встречи станут регулярными.

«Куклы у нас в крови»

У каждого мастера своя история о том, как он «заболел» куклами. Для многих все началось в детстве, с простого желания творить.

«Творчество было со мной с детства. Оригами, лепка, мамины шторы порезать... Всегда мечтала делать своих кукол. Как-то в руках оказалась глина — и пошло-поехало! Теперь уже не остановиться. Черпаю вдохновение для новых образов, сюжетов из истории моего региона, окружения. Природа Байкала — это огромная кладезь», — поделилась Светлана Гофман, мастер из Иркутской области.

Другие пришли к этому совершенно случайно, увидев авторскую куклу на выставке. А для кого-то хобби стало спасением и новой профессией.

«Я родила ребенка и захотела сделать ей куклу, как мы с мамой в детстве делали из чулок по одной книге. Потом я получила травму и целый год была почти обездвижена — выбора не оставалось, кроме как работать руками дома. Это и подтолкнуло оставить основную работу и уйти с головой в кукол. Вообще, я могу сказать, что у нас в России есть какой-то ген — будто бы у нас куклы в крови», — отметила мастер Алиса Мильденберг.

«Такое жалко внучке отдавать»

Разброс стилей на выставке огромный. Мастерица Алена Акимова представила кукол формата Obitsu 11. Это небольшие, 17-сантиметровые фигурки на шарнирном теле.

«Головушки я леплю из полимерной глины с нуля, глазки у всех стеклянные и поворотные — можно менять направление взгляда. Мои куклы — с эмоциями. Я работала в детском саду, у самой трое детей, поэтому есть насмотренность. Бывает, ребенок капризничал весь день, я насмотрелась слез, и вечером захотелось слепить плачущую девочку. Это помогает выплеснуть эмоции», — делится Алена.

Красноярский автор Ирина Бунина привезла миниатюрных будуарных кукол на проволочном каркасе: «Они легкие, все сгибается, чисто игральные. Но одна женщина сказала: „Жалко внучке отдавать, лучше самой“».

На контрасте с милыми образами — работы Тани Велес, представляющей на выставке Ямал.

«Я не могу делать одно и то же, мне становится скучно. Могу делать „мимимишное“, могу делать страшное. Люди реагируют по-разному. Кто-то подходит и спрашивает, почему куклы такие пугающие. Я всегда объясняю, что не надо судить по внешности, как и у людей: внешне мы можем быть красивыми, а внутри — нет», — объяснила автор.

«В лучшем случае выйдешь в ноль »

Вопрос цены и заработка для кукольников — больной. Стоимость одной игрушки варьируется от нескольких тысяч до десятков, а то и сотен тысяч рублей. Для многих такие цены кажутся безумными, но авторы утверждают — стоимость едва покрывает затраты, поэтому построить полноценный бизнес на авторских куклах сложно.

«Заработок небольшой, в лучшем случае в ноль выйдешь, потому что материалы сейчас дорогие», — призналась Дана Свистунова из Краснодара.

Альбина Почекутова из Енисейска рассказала, что сложнее всего найти своего покупателя. Она создает уникальных музыкальных кукол, но признается, что продавать свои работы сложно. Хотя цены на ее работы весьма скромные: кукла с заводным механизмом выставлена за 9 тысяч рублей, а с гипсовой головой — за 7 тысяч.

«У нас город на севере, туристов мало, поэтому с продажами туго. Выставляю кукол в музейной лавке, иногда приезжие из Красноярска что-то покупают. Сложно в маленьком городке выйти на большой рынок», — рассказала она.

Ее слова подтверждает и Алена Акимова. Она пояснила, что авторы как правило раскручиваются через интернет и постепенно наращивают свою аудиторию. Со временем появляются постоянные покупатели, а другие мастера просят обучить их технике.

Таня Велес рассказала, что благодаря соцсетям у нее есть клиенты из разных стран, которые регулярно заказывают кукол и собирают у себя целую коллекцию. Главное — найти любителя.

«Они все мне дороги, все как живые»

Зачем же люди этим занимаются, если это так сложно и не всегда прибыльно? Ответ прост: для авторов куклы — не просто товар.

«Выбрать среди кукол любимую не могу, они все мне дороги, все как живые. Я с ними разговариваю. Даже когда оставляю в зале во время выставок, перед уходом говорю: „Так, значит, гуляйте, но потом вернитесь на место!“», — рассказала Татьяна Цыганкова из Сургута, которая занимается вышивкой для кукол в тандеме с сестрой.

Для кого-то коллекционирование и создание образов для кукол — дорогое, но захватывающее хобби. «Я собираю Integrity Toys. Да, хобби дорогое, но это не просто коллекционирование. Их же надо одеть, обуть, прокормить. Куклы живут лучше, чем мы!» — смеется Наталья Файчук из Барнаула.

Авторская кукла — хобби специфическое и понятное далеко не всем. Но как бы то ни было, это уже не просто рукоделие, а серьезная индустрия со своими звездами и преданными поклонниками. А еще — огромное сообщество творческих людей, которые нашли способ делать мир немного добрее и красивее. По крайней мере, свой собственный.

