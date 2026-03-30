Пни на улицах, прощание со Швыткиным и море тюльпанов: фотоитоги марта в Красноярске

Вот и заканчивается первый весенний месяц. Впереди устойчивое (мы в это верим!) тепло, больше активности и различных мероприятий. А пока Newslab предлагает вспомнить, каким был этот март.

Главная характеристика прошедшего марта — непостоянный. Красноярцев «радовали» ежедневные погодные качели, которые заставляли постоянно держать баланс на тонком льду и правильно выбирать одежду темных оттенков (чтобы не забрызгали из лужи).

Но зачем о грустном? В начале месяца ведь отмечается главный женский праздник. Главный атрибут 8 Марта — цветы. В этом году в Красноярске их было особенно много. Специализированные магазины, торговые сети и оранжереи соревновались друг с другом в разнообразии сортов и расцветок.

Теплая погода в начале месяца позволила красноярцам вдоволь насладиться возможностью покататься на горных лыжах. Фотограф Newslab сумел запечатлеть несколько эффектных кадров на соревнованиях, которые проходили в «Бобровом логу».

С весной в город вернулись и самокаты. Кто-то считает этот жёлтый «транспорт» опасным, но молодёжь уже развлекается по полной, забывая (или забивая?) правила.

Как обычно, сошедший снег обнажил неряшливость горожан и тех, кто отвечает за чистоту города. Поэтому впереди у нас большие и малые субботники. Начнутся они уже с 6 апреля.

А Красноярск между тем начинает меняться в преддверии своего юбилея. То тут, то там возникают заборы или строительные леса вокруг зданий — Дом офицеров, музейный центр «Площадь Мира», дома у правительства... Сколько их ещё будет за эти два года?

Благоустройство центра города предполагает и замену озеленения. Можно долго спорить о том, правильно ли вырубать старые деревья, меняя их на молодые саженцы, которые ещё неизвестно, приживутся ли на улицах. Но обойтись без этого вряд ли удастся, как бы ни хотелось «законсервировать» действительность.

Завершился март на печальной ноте — на 61-м году жизни во время плановой операции в московской клинике умер депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин. Прощание прошло в Москве, а затем в Красноярске — в зале торжеств в БКЗ. Похоронили его на Аллее Славы на Бадалыке.

Интернет-газета Newslab.ru