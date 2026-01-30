«Праздники, морозы и волшебные фигуры»: фотоитоги первого месяца года в Красноярском крае

Вот и подошел к концу первый месяц наступившего 2026 года. В Красноярске январь оказался богат на яркие и запоминающиеся события. Newslab собрал лучшие кадры января, чтобы подвести итоги прошедшего месяца.

Новогодние праздники и Рождество

Стартовал январь с традиционных новогодних каникул. В этом году они продлились 12 дней и были самыми продолжительными за последние годы. Многие красноярцы на длинных выходных по традиции отправились в небольшое путешествие в соседний Дивногорск. Помимо красивой природы, в этом городе и его окрестностях создано несколько туристических объектов: смотровая площадка с Царь-рыбой, национальный центр имени В.П. Астафьева, набережная Дивногорска и Красноярская ГЭС.

В Рождественский сочельник, 6 января, праздничные богослужения состоялись во всех православных храмах края.

Прошла служба и в красноярском храме на Маяке святого праведного Иоанна Кронштадтского, который построен силами местных жителей. Он возведен в память о верующих, которые в начале ХХ века скрывались в горах под Красноярском от гонений на Церковь. Храм построен из кедра и имеет уникальное покрытие кровли крыши, которое называют «тёсанкой».

Зимняя сказка на набережной

В Рождество, 7 января, в Красноярске на Центральной набережной стартовал конкурс «Волшебный лёд Сибири». Первыми попробовать свои силы в создании фигур из снега вышли семейные команды. Победителем конкурса строгое жюри выбрало команду «В одной связке» из Советского района. Семья Бунто создала «Царь рыбу».

После семейного этапа к созданию шедевров из снега и льда приступили молодые скульпторы. В молодежном этапе лучшей была признана работа «Мелодия флейты» тувинской команды «Ирбиш».

А 17 января на торжественной церемонии закрытия объявили победителей профессионального этапа. В этом году в конкурсе участвовали 30 команд из России, Беларуси, Монголии, Китая и Южной Кореи. В юбилейном Х фестивале «Волшебный лёд Сибири» победили команды из Красноярска, Тывы и Санкт-Петербурга.

Крещенские морозы

На Крещенский сочельник в Красноярск и край пришли сильные морозы. Температура воздуха опускалась до −40°C и ниже. В связи с сильным похолоданием жителей призвали воздержаться от прогулок в нацпарке «Красноярские Столбы», а катки и лыжные базы отменили массовые катания.

Кроме того, из-за аномальных морозов ресурсоснабжающие организации работали в усиленном режиме, а на уборку тротуаров вышли 200 человек. В работе общественного транспорта не случилось серьёзных сбоев. Однако на маршрутах 61 и 63 возникли проблемы с выходом на линию.

Запомнился первый месяц года и уже ставшим привычным для горожан режимом «черного неба», который вводили в Красноярске несколько раз.

Новая опера и реконструкция блокады Ленинграда

Кипела в уходящем месяце и культурная жизнь в городе. Так, в театре оперы и балета им. Д.А. Хворостовского идут репетиции спектакля «Риголетто». Постановщиком оперы стал Сергей Новиков, чьё имя хорошо известно театралам. Новый спектакль обещает поразить масштабностью и уникальными костюмами. Например, длина шлейфа шляпы одной из героинь составит 25 метров! Увидеть премьеру оперы красноярцы смогут уже в феврале.

В конце месяца, 27 января, наша страна отметила важную историческую дату — полное снятие блокады Ленинграда. В 82-ю годовщину ученики школы № 45 на территории Красноярского вагоноремонтного завода представили историческую реконструкцию «Дорога жизни: первый эшелон», посвященную героизму ленинградцев. В основу сценария легли дневники блокадников, реальные истории эвакуированных детей и мотивы из художественной литературы, например, повести Татьяны Цинберг «Седьмая симфония». Участники увидели сцены прощания матерей с детьми, которых военные отправляли в неизвестность. Внутри вагонов их ждали рассказы о судьбах маленьких жителей Ленинграда, а в завершение все участники получили свой кусочек «блокадного хлеба».

А какие запоминающиеся события произошли у вас в январе? Делитесь в комментариях.