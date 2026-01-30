Главная
«Праздники, морозы и волшебные фигуры»: фотоитоги первого месяца года в Красноярском крае

30.01.2026
Новогодние праздники и Рождество

Стартовал январь с традиционных новогодних каникул. В этом году они продлились 12 дней и были самыми продолжительными за последние годы. Многие красноярцы на длинных выходных по традиции отправились в небольшое путешествие в соседний Дивногорск. Помимо красивой природы, в этом городе и его окрестностях создано несколько туристических объектов: смотровая площадка с Царь-рыбой, национальный центр имени В.П. Астафьева, набережная Дивногорска и Красноярская ГЭС.

Новогодняя ёлка на набережной в Дивногорске

В Рождественский сочельник, 6 января, праздничные богослужения состоялись во всех православных храмах края.

Волшебная ночь накануне Рождества

Прошла служба и в красноярском храме на Маяке святого праведного Иоанна Кронштадтского, который построен силами местных жителей. Он возведен в память о верующих, которые в начале ХХ века скрывались в горах под Красноярском от гонений на Церковь. Храм построен из кедра и имеет уникальное покрытие кровли крыши, которое называют «тёсанкой».

Рождественская служба в красноярском храме на Маяке

Зимняя сказка на набережной

В Рождество, 7 января, в Красноярске на Центральной набережной стартовал конкурс «Волшебный лёд Сибири». Первыми попробовать свои силы в создании фигур из снега вышли семейные команды. Победителем конкурса строгое жюри выбрало команду «В одной связке» из Советского района. Семья Бунто создала «Царь рыбу».

Победители семейного конкурса «Волшебный лёд Сибири»

После семейного этапа к созданию шедевров из снега и льда приступили молодые скульпторы. В молодежном этапе лучшей была признана работа «Мелодия флейты» тувинской команды «Ирбиш».

Ледовые фигуры конкурса «Волшебный лёд Сибири»

А 17 января на торжественной церемонии закрытия объявили победителей профессионального этапа. В этом году в конкурсе участвовали 30 команд из России, Беларуси, Монголии, Китая и Южной Кореи. В юбилейном Х фестивале «Волшебный лёд Сибири» победили команды из Красноярска, Тывы и Санкт-Петербурга.

Снежная скульптура на Центральной набережной Красноярска

Крещенские морозы

На Крещенский сочельник в Красноярск и край пришли сильные морозы. Температура воздуха опускалась до −40°C и ниже. В связи с сильным похолоданием жителей призвали воздержаться от прогулок в нацпарке «Красноярские Столбы», а катки и лыжные базы отменили массовые катания.

Каток на Стрелке работал все каникулы, а в морозы закрылся

Кроме того, из-за аномальных морозов ресурсоснабжающие организации работали в усиленном режиме, а на уборку тротуаров вышли 200 человек. В работе общественного транспорта не случилось серьёзных сбоев. Однако на маршрутах 61 и 63 возникли проблемы с выходом на линию.

Дорожные службы чистили тротуары от снега в новогодние каникулы и в морозы

Запомнился первый месяц года и уже ставшим привычным для горожан режимом «черного неба», который вводили в Красноярске несколько раз.

Морозные дни красноярцы провели в режиме «чёрного неба»

Новая опера и реконструкция блокады Ленинграда

Кипела в уходящем месяце и культурная жизнь в городе. Так, в театре оперы и балета им. Д.А. Хворостовского идут репетиции спектакля «Риголетто». Постановщиком оперы стал Сергей Новиков, чьё имя хорошо известно театралам. Новый спектакль обещает поразить масштабностью и уникальными костюмами. Например, длина шлейфа шляпы одной из героинь составит 25 метров! Увидеть премьеру оперы красноярцы смогут уже в феврале.

Сергей Новиков ставит в Красноярске оперу «Риголетто»

В конце месяца, 27 января, наша страна отметила важную историческую дату — полное снятие блокады Ленинграда. В 82-ю годовщину ученики школы № 45 на территории Красноярского вагоноремонтного завода представили историческую реконструкцию «Дорога жизни: первый эшелон», посвященную героизму ленинградцев. В основу сценария легли дневники блокадников, реальные истории эвакуированных детей и мотивы из художественной литературы, например, повести Татьяны Цинберг «Седьмая симфония». Участники увидели сцены прощания матерей с детьми, которых военные отправляли в неизвестность. Внутри вагонов их ждали рассказы о судьбах маленьких жителей Ленинграда, а в завершение все участники получили свой кусочек «блокадного хлеба».

Несмотря на юный возраст, дети-участники реконструкции проявили себя как настоящие актеры

А какие запоминающиеся события произошли у вас в январе? Делитесь в комментариях.