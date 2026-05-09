«Защищаем не прошлое, а будущее нашей страны»: как Красноярск отметил День Победы-2026

Красноярск отметил 81-ю годовщину Великой Победы. В 2026 году основные события развернулись на правобережье: там прошагали парадные расчеты и прошла многотысячная колонна «Бессмертного полка». Затем праздник продолжился в центре. Newslab собрал фото, видео и впечатления горожан в этом материале.

Город начал праздновать уже утром 9 мая. На площади перед главными городскими часами торжественно подняли копию Знамени Победы. В церемонии участвовали глава города Сергей Верещагин, депутаты и представители общественных организаций. Председатель Горсовета Наталия Фирюлина в своей речи отметила, что в стране могут быть разные традиции и обычаи, но общая история и одна на всех Победа — это то, что объединяет поколения.

В это же время на набережной Енисея стартовала 60-я легкоатлетическая эстафета, а на среднем ярусе горожане пробовали свои силы в акции «Гири Победы».

Ближе к 10 часам утра люди стали собираться у музея «Мемориал Победы». На традиционный митинг пришли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также современные военные — участники СВО. Цветы к Вечному огню возлагали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, митрополит Красноярский и Ачинский Никита, председатель Заксобрания Алексей Додатко, депутат Госдумы Сергей Ерёмин, мэр и другие представители власти.

Сегодня 9 мая в Красноярском крае отмечает 1 951 ветеран, из них 67 — фронтовики, 1780 — труженики тыла. Участники митинга почтили память павших минутой молчания, после чего над площадью прозвучал троекратный оружейный залп.

В полдень на правом берегу стартовали основные праздничные события. Торжественное прохождение колонн состоялось на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», у стелы «Красноярск — город трудовой доблести». Маршу предшествовал пролог: перед зрителями выступили творческие коллективы, в том числе финалистка шоу «Голос» из Красноярска Надежда Самкова — она исполнила песню на стихи Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь».

С трибуны губернатор Михаил Котюков поздравил собравшихся, подчеркнув роль сибиряков в годы войны.

«Победа складывалась из подвигов солдат и командиров, из трудовых свершений рабочих у станков. С первых дней войны край стал крепким тылом, куда прибыли десятки предприятий. Фраза „Всё для фронта, всё для Победы“ помогала забыть о невыносимой усталости, — отметил глава региона. — Когда мы гордо несем портреты в „Бессмертном полку“, мы защищаем не прошлое, а будущее нашей страны. Мы никогда и никому не позволим переписать историю Великой Победы».

После звуков гимна России по проспекту прошли 38 парадных расчетов. Открыли шествие школьники — победители краевого фестиваля патриотических клубов. Они пронесли копии знамен воинских соединений, сформированных на территории края. Следом чеканили шаг военные, сотрудники силовых ведомств, юнармейцы.

За парадом наблюдали тысячи горожан: на проспект приходили семьи с маленькими детьми, студенты, молодежь и ветераны СВО. Корреспонденту Newslab удалось пообщаться с участниками и почетными гостями праздника.

Среди них — 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Семен Семенович Гришанов.

«Призывали мой год, а я без повестки просто пристроился к новобранцам, прошел комиссию и ушел в армию. Был минометчиком. Начал с Украины, освобождали Киев. Дошел до Берлина. А после взятия Берлина, когда в Праге началось восстание, нас перебросили туда. Чехи нас встречали хорошо, приветствовали. После войны я работал машинистом электровоза, 39 лет стажа. Сын мой работал на железной дороге, а сейчас и внук — тоже машинист», — рассказал фронтовик.

О важности связи поколений Newslab рассказал и настоятель храма при кадетском корпусе отец Сергий:

«Мой отец не воевал, но был в трудармии, делал всё возможное для победы. Редко кто из родственников передавал эту живую память о событиях, которые прошли наши прадеды. Надеюсь, что молодежь осознает: защита Отечества и вера — это самое главное».

Полковник ГУФСИН Сергей Иванов, чьи подчиненные участвовали в прохождении колонн, добавил: «Молодым скажу так: каждый из вас принимает присягу, а принял присягу — от нее ни шагу».

Сразу после парадных расчетов на проспект вышла народная колонна. По информации организаторов, в этом году «Бессмертный полк» собрал 29 500 участников и зрителей. Люди шли плотным потоком, пели песни военных лет и несли портреты своих героев.

Красноярка Лидия Владимировна пришла с тремя фотографиями: «Свекр ушел в армию в 1939 году, был ранен, вернулся только в 1946-м. Дед мой был сапером. А мама ребенком работала на хлебопункте — мололи зерно и пекли для фронта».

73-летняя Зинаида Шалыгина с гордостью несла портрет отца-танкиста: «Он воевал с 1942 по 1945 годы, немного не дошел до Берлина — ранило. После войны работал инспектором на заводе, создал большую семью. Для меня 9 мая — очень светлый и значимый праздник».

Тем временем торжественные мероприятия разошлись по всем районам города. По правобережью до самого вечера курсирует музыкальный «Трамвай Победы».

В Октябрьском районе на площади перед Культурным центром на Высотной развернули выставку боевой техники и полевую кухню.

В Советском районе горожане собрались на митинг в Гвардейском парке: возложили цветы к стеле, посмотрели праздничный концерт и угостились солдатской кашей.

В Ленинском районе перед ДК имени 1 Мая прошел концерт «Была весна — была Победа».

В Свердловском районе состоялось сразу несколько митингов, один из которых, в Народном парке Героев, собрал больше тысячи красноярцев.

А в Центральном районе во дворы приезжали фронтовые бригады и исполняли песни о Великой Отечественной войне для жителей.

В 14:00 на Театральной площади начался фестиваль «Голос Победы», где прозвучали стихи и песни как военных лет, так и наших дней. На сцену также вышел Красноярский духовой оркестр.

Вечером тысячи красноярцев собрались на площади Мира, где прошел большой музыкальный концерт. Финальным аккордом Дня Победы стал масштабный салют — небо над Енисеем озарили залпы, которые одновременно запускали с двух барж у торгового центра «Красноярье» и гостиницы «Огни Енисея».

Сотни тысяч красноярцев сегодня благодарят тех, кто не жалел жизни ради мира. Ветеранов, встречавших победный 1945-й, в строю становится всё меньше. Но пока мы помним их имена — подвиг не растворится во времени.