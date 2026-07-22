«Ориентир сильных»: как на Олимпиадинском ГОКе отпраздновали День металлурга

В минувшие выходные работники горнодобывающей отрасли края отметили профессиональный праздник. Для шести тысяч сотрудников Олимпиадинского ГОКа компания «Полюс» организовала масштабные торжества: от спортивных турниров и лотерей до вручения государственных наград. Как это было — смотрите в фоторепортаже.

Главные награды и «Золотые имена»

Официальная часть праздника на Олимпиадинском ГОКе началась с торжественного чествования лучших работников. Со сцены специалистам вручили почетные грамоты от Минпромторга России, а также благодарственные письма федерального и краевого уровней.

Особая гордость — три работника предприятия были удостоены государственных наград. Указом президента России плавильщик гидрометаллургического участка № 1 Иван Касаткин, машинист экскаватора карьера Восточный Александр Павлюков и операционный директор «Полюс Красноярска» Леонид Скорик были удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Разделить радость момента пригласили и ветеранов труда, чьи имена навсегда вписаны в историю развития золотодобывающей компании — Ивана Буренкова и Анатолия Синичкина.

Одним из самых трогательных моментов стало подведение итогов проекта «Золотые имена». Эта традиция, зародившаяся в прошлом году, стала для работников высшей формой признания от коллектива. Фамилии передовиков украшают борта карьерных экскаваторов, буровых станков, мельниц на золотодобывающей фабрике.

В этом году лучшими машинистами экскаватора признали Валерия Волощенко, Валерия Бутусова, Сергея Батурина и Эдуарда Игина. В управлении обогатительного производства отметили начальника участка Дмитрия Анисимова и мастера Александра Выдрина. А золотыми именами среди буровиков стали Владимир Фролов, Александр Яковлев, Алексей Ковалёв и Кахрамон Курбанов.

Кроме того, уже второй год подряд портреты отличившихся специалистов появляются на доске почета Олимпиадинского ГОКа. В этот раз символами мастерства и трудовой доблести стали машинисты экскаваторов и мельниц, энергетики, слесари КИПиА, плавильщики и руководство ГОКа.

Стритбол, лотерея и хор всем двором

Праздничный марафон стартовал 17 июля в культурно-спортивном комплексе разыграли новый переходящий «Кубок Металлурга» по мини-футболу. За трофей, на котором выгравируют имя первого чемпиона, боролись шесть команд. Золото турнира уверенно забрала сборная «Олимпиада», серебро досталось «Полюс Логистике», а замкнул тройку лидеров «Альянс Про». Компанию на поле им составили приглашенные гости.

В выходные дни на открытой площадке ОГОК развернули более десятка развлекательных локаций. Для гостей работали фотозоны с арт-объектом «Ковш» и гигантским золотым слитком. Желающие могли сделать своими руками уникальные памятные жетоны и брелоки, а также проявить творческие способности в росписи защитных касок.

Любители экстрима и активного отдыха испытывали себя в тире, соревновались в гиревом спорте и на силомере, тестировали зону виртуальной реальности, «гоняли» на гоночном симуляторе и забивали мячи в баскетбольном турнире «Бросок к звездам».

Кульминацией праздничного вечера стало выступление хедлайнеров из Санкт-Петербурга. Впервые гостями Олимпиадинского ГОКа стали артисты проекта «Хор на весь двор». Идея коллектива — вернуть людям забытое чувство радости от совместного пения, которое знакомо каждому с детства: у костра в летнем лагере, дома с друзьями или просто во дворе.

Артисты, которые ранее выступали в московском Парке Горького, саду «Эрмитаж», Гостином дворе и на «ЦСКА Арене», исполнили вместе с металлургами самые душевные хиты.

Завершилась программа розыгрышем ценных призов: самые удачливые победители лотереи получили планшеты, игровую консоль и новенький смартфон.

Праздник районного масштаба

Традиционно День металлурга выходит далеко за рамки промышленных площадок и становится главным событием для всего Северо-Енисейского округа — территории, которую часто называют золотым сердцем России.

На центральной площади поселка развернулись масштабные гуляния, собравшие местных жителей, ветеранов труда и гостей из Красноярска. Изюминкой праздника стало то, что каждый населенный пункт района подготовил свою уникальную площадку.

Гостей удивляли самобытными номерами, душевными историями, неожиданными театральными экспромтами, танцевальными вызовами и, конечно же, фирменными сибирскими угощениями.

На локации компании «Полюс» можно было виртуально погулять по Олимпиадинскому ГОКу с помощью очков дополненной реальности, а также попробовать себя в роли машиниста, управляя различной техникой на дистанционном управлении.

Масштабные торжества подарили сотрудникам заряд энергии и еще раз доказали: объединяя профессионализм, творческий подход и искреннюю благодарность к людям, компания способна создавать не только золото, но и крепкую корпоративную семью, готовую к покорению новых производственных вершин.