«Фуникулер отменяется, идем пешком»: как красноярцы осваивают недостроенную лестницу на Караульную гору

Красноярске почти достроили новую лестницу на Караульную гору. И хотя строители продолжают работу, горожане уже вовсю осваивают свежий маршрут. Как выглядит долгожданный подъем к часовне и зачем туда идти — в материале Newslab.

Возможность быстро и с комфортом подниматься из центра прямиком на гору к часовне — давняя мечта горожан. В 2021 году экс-мэр Сергей Еремин предлагал к 400-летию Красноярска построить здесь фуникулер, который мог бы стать отдельным видом общественного транспорта. Но судьба у проекта не сложилась: оказалось, что строить канатку банально невыгодно, потому что столько пассажиров для нее просто не наберется.

Фуникулера нет, зато лестница на горе уже была, хоть и не пользовалась особым спросом. Старая конструкция брала начало в районе улицы Перенсона и вела к гимназии № 12. Кстати, раньше в этом здании располагалась школа № 58, где в свое время учился нынешний губернатор края Михаил Котюков. В итоге старую лестницу решили не просто обновить, а превратить в полноценное благоустроенное пространство на участке от улицы Брянской до Степана Разина.

Туристский информационный центр выделил на строительство 33,2 миллиона рублей, а сдать объект обещали еще 10 августа. По проекту здесь задуманы красивые сходы, перила, информационные стенды и смотровые площадки с барными столами. В планах также значились вазоны, радиусные скамейки, современное освещение и видеонаблюдение. Однако подрядчик в сроки не уложился, сославшись на срыв поставок материалов.

К середине сентября часть из задуманного так и не появилась, но основной маршрут уже готов. От парковки на улице Брянской до парка рядом с часовней Параскевы Пятницы ведут около 600 ступеней.

Без остановок путь занимает минут пятнадцать, но если присесть на уже установленные лавочки и полюбоваться видами, смело закладывайте полчаса.

Красноярцы времени зря не теряют и по выходным целыми компаниями оккупируют новые площадки для отдыха.

Незавершенность объекта тем не менее заметна и без сравнения с планами. Например, путь к школе, ради которого изначально и задумывалась старая лестница, до сих пор стоит без перил. Освещение не подключили, на круглой смотровой забыли про урны, а часть пути и вовсе обрывается в никуда.

Протестировать новую локацию можно в двух форматах: как турист и как житель Покровки.

В первом случае, если вы гость города без машины, добраться до часовни — тот еще квест. Парк окружен частным сектором, автобусов мало, а идти придется прилично. Новая лестница этот процесс упрощает. Начать прогулку можно от остановки «Игарская». До старта подъема на Брянской в районе ГИБДД нужно минут шесть идти по протоптанной тропинке вдоль оживленной магистрали — нормального тротуара тут нет.

Поднявшись по свежим ступеням, вы можете прогуляться у часовни, а затем спуститься вниз.

После этого мы решили проверить еще один маршрут — по недавно раскритикованному мэром участку Качи. Но, чтобы добраться туда, нужно пройти через довольно неприглядный частный сектор в районе улицы Вейнбаума. Зато потом вдоль реки можно дойти до Юдинского сквера — это примерно 2 км.

Итого весь маршрут занимает пару часов. Получается отличная прогулка, хотя некоторые фрагменты пути придирчивым туристам лучше не показывать.

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Второй сценарий — сугубо утилитарный. Микрорайон Покровский хоть и относится к Центральному району, но поездка оттуда на автобусе в часы пик порой занимает больше времени, чем путь с правого берега. Дойти пешком из центра всегда было возможно, но путь этот не очень приятный: сначала вдоль загазованной Игарской, а потом по частному сектору без тротуаров. Лестница через Караульную гору делает этот путь короче и привлекательнее.

Условной точкой старта выбираем район ТЦ «Квант». Навигатор подсказывает, что до начала лестницы около полутора километров. Но я во время прогулки совершила ошибку — прошла от Качи по Перенсона прямо на Брянскую и уперлась в перекресток без пешеходного перехода. Пришлось делать крюк до зебры на Вейнбаума. Лучше сразу строить маршрут через нее.

Дальше всё просто: 10-20 минут бодрого шага вверх по ступеням — и вы у часовни. Оттуда остается около километра, например, до сквера Чернышевского.

Вся дорога забирает примерно час. Вряд ли кому-то захочется идти столько времени каждый день после работы, но как альтернатива душному автобусу в день с десятибалльными пробками — очень даже.

Уже сейчас понятно, что новая лестница пользуется популярностью. Она наверняка превратится в рутинную локацию для выходного променада и логичный пункт в маршруте для приезжих. В конце концов, какой визит в Красноярск может обойтись без той самой часовни с бумажной десятки?

Елизавета Чурилова и Анна Кравченко специально для Newslab