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«Фуникулер отменяется, идем пешком»: как красноярцы осваивают недостроенную лестницу на Караульную гору

«Фуникулер отменяется, идем пешком»: как красноярцы осваивают недостроенную лестницу на Караульную гору

16.09.2026
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Кажется, по новой лестнице уже прогулялся каждый второй красноярец

Возможность быстро и с комфортом подниматься из центра прямиком на гору к часовне — давняя мечта горожан. В 2021 году экс-мэр Сергей Еремин предлагал к 400-летию Красноярска построить здесь фуникулер, который мог бы стать отдельным видом общественного транспорта. Но судьба у проекта не сложилась: оказалось, что строить канатку банально невыгодно, потому что столько пассажиров для нее просто не наберется.

Фуникулера нет, зато лестница на горе уже была, хоть и не пользовалась особым спросом. Старая конструкция брала начало в районе улицы Перенсона и вела к гимназии № 12. Кстати, раньше в этом здании располагалась школа № 58, где в свое время учился нынешний губернатор края Михаил Котюков. В итоге старую лестницу решили не просто обновить, а превратить в полноценное благоустроенное пространство на участке от улицы Брянской до Степана Разина.

Школу на горе видно издалека

Туристский информационный центр выделил на строительство 33,2 миллиона рублей, а сдать объект обещали еще 10 августа. По проекту здесь задуманы красивые сходы, перила, информационные стенды и смотровые площадки с барными столами. В планах также значились вазоны, радиусные скамейки, современное освещение и видеонаблюдение. Однако подрядчик в сроки не уложился, сославшись на срыв поставок материалов.

К середине сентября часть из задуманного так и не появилась, но основной маршрут уже готов. От парковки на улице Брянской до парка рядом с часовней Параскевы Пятницы ведут около 600 ступеней.

Основной маршрут уже готов
Основной маршрут уже готов
Основной маршрут уже готов
И красноярцы его активно обхаживают
И красноярцы его активно обхаживают
И красноярцы его активно обхаживают

Без остановок путь занимает минут пятнадцать, но если присесть на уже установленные лавочки и полюбоваться видами, смело закладывайте полчаса.

На лестнице две смотровые площадки. Первая — круглая с лавочками
Вторая — у самого парка
Здесь можно организовать пикник или просто любоваться видами
Здесь можно организовать пикник или просто любоваться видами
Здесь можно организовать пикник или просто любоваться видами

Красноярцы времени зря не теряют и по выходным целыми компаниями оккупируют новые площадки для отдыха.

Рассматриваем Красноярск
Рассматриваем Красноярск
Рассматриваем Красноярск
Рассматриваем Красноярск
Рассматриваем Красноярск

Незавершенность объекта тем не менее заметна и без сравнения с планами. Например, путь к школе, ради которого изначально и задумывалась старая лестница, до сих пор стоит без перил. Освещение не подключили, на круглой смотровой забыли про урны, а часть пути и вовсе обрывается в никуда.

Недостроенная часть
Тут явно не хватает мусорки
Путь к школе еще без перил
Путь к школе еще без перил
Но уже немного ржавый
Можно дойти прямо до ворот на территорию

Протестировать новую локацию можно в двух форматах: как турист и как житель Покровки.

В первом случае, если вы гость города без машины, добраться до часовни — тот еще квест. Парк окружен частным сектором, автобусов мало, а идти придется прилично. Новая лестница этот процесс упрощает. Начать прогулку можно от остановки «Игарская». До старта подъема на Брянской в районе ГИБДД нужно минут шесть идти по протоптанной тропинке вдоль оживленной магистрали — нормального тротуара тут нет.

Маршрут от остановки до лестницы
Скриншот: 2ГИС
Идти приходится по такой дорожке
Парковка у начала лестницы

Поднявшись по свежим ступеням, вы можете прогуляться у часовни, а затем спуститься вниз.

У часовни тоже людно
И весело

После этого мы решили проверить еще один маршрут — по недавно раскритикованному мэром участку Качи. Но, чтобы добраться туда, нужно пройти через довольно неприглядный частный сектор в районе улицы Вейнбаума. Зато потом вдоль реки можно дойти до Юдинского сквера — это примерно 2 км.

На первом участке — от Сокольского переулка до Перенсона — идти придется вдоль проезжей части
На Перенсона на месте снесенного дома сделали небольшой сквер
А затем начинается то, что так не понравилось мэру
Полуразвалившийся забор с гвоздями
И какие-то постройки, которые грозят обрушиться на пешехода
Задачу, поставленную мэром, уже начали выполнять
Скорее всего, дорожку отделят от неприглядных заборов еще одним забором
Сделали его пока не везде

Итого весь маршрут занимает пару часов. Получается отличная прогулка, хотя некоторые фрагменты пути придирчивым туристам лучше не показывать.

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Второй сценарий — сугубо утилитарный. Микрорайон Покровский хоть и относится к Центральному району, но поездка оттуда на автобусе в часы пик порой занимает больше времени, чем путь с правого берега. Дойти пешком из центра всегда было возможно, но путь этот не очень приятный: сначала вдоль загазованной Игарской, а потом по частному сектору без тротуаров. Лестница через Караульную гору делает этот путь короче и привлекательнее.

Условной точкой старта выбираем район ТЦ «Квант». Навигатор подсказывает, что до начала лестницы около полутора километров. Но я во время прогулки совершила ошибку — прошла от Качи по Перенсона прямо на Брянскую и уперлась в перекресток без пешеходного перехода. Пришлось делать крюк до зебры на Вейнбаума. Лучше сразу строить маршрут через нее.

Маршрут от «Кванта»
Скриншот: 2ГИС
Тротуары местами вот такие
Отсюда хорошо видно надпись «Россия», рядом с которой как раз проходит путь
Через перекресток видим начало лестницы
Но чтобы туда попасть, нужно перейти через Вейнбаума

Дальше всё просто: 10-20 минут бодрого шага вверх по ступеням — и вы у часовни. Оттуда остается около километра, например, до сквера Чернышевского.

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Вся дорога забирает примерно час. Вряд ли кому-то захочется идти столько времени каждый день после работы, но как альтернатива душному автобусу в день с десятибалльными пробками — очень даже.

Уже сейчас понятно, что новая лестница пользуется популярностью. Она наверняка превратится в рутинную локацию для выходного променада и логичный пункт в маршруте для приезжих. В конце концов, какой визит в Красноярск может обойтись без той самой часовни с бумажной десятки?

Елизавета Чурилова и Анна Кравченко специально для Newslab

Ерёмин Сергей Васильевич
Ерёмин Сергей Васильевич
Депутат Государственной думы РФ
Котюков Михаил Михайлович
Котюков Михаил Михайлович
Губернатор Красноярского края