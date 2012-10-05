Дайджест Newslab.ru: Здравствуй, ёлка!

В Красноярске уже начали праздновать Новый год, ведь сегодня открылась главная ёлка нашего города. В этом году ее впервые установили не на Театральной площади, а на острове Татышеве. Смотрите, какая там красота!

Фоторепортаж: СИЗО мечты. В Сосновоборске завершилось строительство нового следственного изолятора, который пока не имеет аналогов в России и соответствует европейским стандартам для учреждений данного типа. О новых условиях, созданных для так называемого «спецконтингента», в нашем фоторепортаже.

От звонка до звонка. В новом выпуске «Бизнес-драйвера» — совместного проекта интернет-газеты Newslab.ru и мобильного оператора Tele2 — о видах бизнеса, в которых мобильная связь играет «первую скрипку» и опыт красноярских компаний, отдавших предпочтение корпоративным тарифам.

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