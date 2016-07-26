На правобережье Красноярска отключат холодную воду

Сегодня поздно вечером на сутки без холодной воды останутся жители Свердловского района Красноярска, а также поселков Водники и Первомайский Кировского района. 30 июня в 23:00 часов на ремонт остановят водозабор острова Отдыха. Вернут воду в дома этой части правобережья до 23:00 часов 1 июля.

Как рассказали в пресс-службе коммунальной компании «КрасКом», на водозаборе и сетях холодного водоснабжения установят 20 новых задвижек. Две единицы запорной арматуры смонтируют в технологической камере на проезжей части по адресу ул. 60 лет Октября, 57. Поэтому там придется ограничить проезд автомобилей.

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«В связи с тем, что правобережная часть Красноярска имеет достаточно ровный рельеф, из-за чего опорожнение трубопроводов происходит медленно, „КрасКом“ рекомендует строительным и другим организациям, которые будут работать на сетях, использовать спецмашины для откачки остаточной воды. О завершении работ также необходимо сообщить в диспетчерскую „КрасКома“», — призвали в компании.

Напомним, холодную воду будут подвозить только в социально-значимые учреждения. Жителям рекомендуют набрать необходимый запас питьевой воды. Также их призывают закрыть краны, уезжая на выходные из города. Иначе они могут затопить соседей.

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