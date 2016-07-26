Дайджест Newslab.ru: Как мы прощались с Акбулатовым

Новость дня! Акбулатов решил выйти из предвыборной гонки. Следующего мэра Красноярска точно будут звать не Эдхам. На прощание мы подарили ему подборку лучших фотокарточек: и грустных, и смешных.

«Мамочка, как это сдать...»: что изменили в ЕГЭ-2018. Сани — летом, телегу — зимой, а ЕГЭ — с момента зачисления в первый класс. Год от года главные экзамены выпускников красноярских школ становятся все сложнее, поэтому готовиться к ним и знать обо всех тонкостях лучше заранее. Выяснили, что изменится в едином государственном экзамене 2018 года и когда именно он пройдет.

«Кванториум» — то, что мне действительно нужно! С 18 сентября в красноярском детском технопарке «Кванториум» начался образовательный процесс. Более 1200 школьников уже осваивают инженерные направления на уникальной образовательной площадке, где можно заниматься робототехникой и программированием квадрокоптеров, моделировать виртуальную реальность, разрабатывать новые наноматериалы и осваивать другие современные технологии. Мы пообщались с учениками и преподавателями детского технопарка, чтобы узнать их первые впечатления от работы и учебы в «Кванториуме».

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