Дайджест Newslab.ru: Чебупели из-за решетки

В Москве на 7-м ежегодном балу дебютанток журнала Tatler, на котором собралась вся светская Москва, можно было заметить и дочь бывшего красноярского чиновника Александра Новака. Дебютанток в Колонный зал Дома Союзов доставили 12 автомобилей Bentley. Все гости были в дорогих украшениях и нарядах от организаторов мероприятия. Вы только посмотрите на это великолепие!

«Некоторые дома лучше обходить стороной!»: как живется в Солнечном «городе». Солнечный — панельный жилой район, построенный в 70-80-е годы для работников завода Крастяжмаш, ныне обанкротившегося. Стоит он на отдалении от северной части города, на лысых холмах за самым большим в Красноярске Бадалыкским кладбищем. Благодаря соседству с дачами, стройками и автотрассой тут сложилась своя атмосфера. Мы решили лично проверить, чем теперь славен город экс-машиностроителей. Глядите, что у нас получилось.

Капитально провалились: капремонт съедает миллиардные платежи красноярцев. Программа капремонтов многоквартирных домов в Красноярском крае с первого дня своего существования вызывает массу вопросов. И чем дальше, тем больше. Причина — взносы платятся, а результатов не видно. Еще один минус — не до конца понятный механизм определения объектов, которые попадают под программу и тех работ, что будут на них проводиться. Итог — практически сорванные планы при миллиардах потраченных рублей, собранных жителями региона. Newslab.ru разбирался, что же привело к столь плачевной ситуации.

Самые горячие новости:

Красноярцев обвинили в безразличии к судьбе сбитой на переходе бабушки (видео)

Красноярская колония накормит красноярцев чебупелями и мантами

До Красноярского края дошел снежный шторм