Сергей Ерёмин провел первое совещание с подчиненными

Вступивший накануне в должность мэра Сергей Ерёмин сегодня провел первое совещание с руководителями департаментов, отраслевых управлений и администраций районов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Глава города поставил первоочередные задачи перед подчиненными и подчеркнул, что их нужно выполнить до конца 2017 года. Также Ерёмин обозначил ключевые этапы деятельности администрации города в 2018 году.

«Мы должны завершить все начатые проекты и уже в ноябре приступить к программным мероприятиям на 2018 год. Врио губернатора Красноярского края Александр Викторович Усс обозначил достаточно жесткие сроки выполнения работ по созданию нового облика Красноярска — 10 месяцев. Особое внимание — проектам благоустройства городских территорий, системе содержания автомобильных дорог и общественных пространств, предстоящим ремонтным работам. Администрация города при подготовке конкурсных процедур по определению подрядчиков должна уделить особое внимание технической документации. Нам нужны подрядчики, которые действительно могут выполнять работы. Поэтому в технической документации по работам, связанным с ремонтом и капитальным ремонтом, должны быть сформулированы четкие требования», — подчеркнул Сергей Ерёмин.

Обозначая новые подходы к работе, глава Красноярска акцентировал внимание на приоритетах: командной работе и персональной ответственности за качество реализации проектов глав районных администраций, департаментов и отраслевых управлений.

«Главы районов будут принимать решения ключевого цикла, отвечать за качественное содержание территории района. Это не кабинетная работа, а хозяйственный подход, который подразумевает детальное знание своего района. Муниципалитету нужно внедрять новые управленческие решения, в которых ключевым звеном будут районные администрации. Одним из таких решений станет модель, в соответствии с которой каждый метр городской территории будет закреплён за конкретным человеком», — сказал Сергей Ерёмин.

Отдельно Сергей Ерёмин отметил принципы бюджетной политики муниципалитета. По мнению мэра, она должна основываться на выработке новых моделей, помогающих принимать эффективные, оперативные решения. Он также подчеркнул, что необходимо активно вовлекать в жизнь города бизнес-сообщества.

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«Понимаю, что бюджет муниципалитета не позволяет реализовать все запланированные проекты. Поэтому необходима система консолидации материальных и финансовых ресурсов, массовое вовлечение крупных предприятий, организаций, предпринимателей. В том числе, при формировании и реализации стратегии развития Красноярска на ближайшие 10 лет. Нужно рассматривать двойной бюджетный цикл, а не бюджет на три года, нужны инициативы и большие проекты», — отметил мэр.

Завершая совещание, глава Красноярска подчеркнул, что формируя стратегические планы, очень важно совершить «подвиг» по формированию нового облика Красноярска: «Срок на совершение подвига — 10 месяцев, за это время нужно серьезно повысить качество обслуживания нашего городского пространства».