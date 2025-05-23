Покрывало тлена и тоска по недоступной роскоши: как мы гуляли по Предмостной площади Красноярска

Самое «сердце» правобережья Красноярска — это, конечно, Предмостная площадь. А вокруг нее раскинулся район, включающий как современную застройку, так и старые хрущевки. Newslab попросил показать и рассказать об этом районе Василия, который хорошо знаком с его историей.

Мой каждый рабочий день начинается в переполненном автобусе, который везет меня с левого берега Красноярска на правый. Но так как моя работа связана с людьми, то я стараюсь побольше гулять. И по дороге на работу, и перед возвращением домой. Пешком до цирка и обратно до Предмостной — это примерно 2,5-3 км. Если идти по прямой, то это занимает минут 30. Но ведь выбирать прямые маршруты не обязательно?

Сама Предмостная площадь очень разная. Здесь есть многолетний пустырь — запаркованная территория около бывшей гостиницы «Турист». Но тут же рядом парит алюминиевый Икар, украшающий здание бывшего агентства Аэрофлота, а рядом с высотками на другой стороне дороги стоят не очень вяжущиеся между собой, но все же красивые скульптуры.

Если пройти за высотками и «нырнуть» между пятиэтажками, оказываешься в типичном правобережье — старом, обшарпанном, но, несмотря на это, каком-то очень уютном. Здесь до сих пор собираются бабушки на лавочках у подъездов, играют дети во дворах, стучат в домино и выпивают мужчины.

Меньше, чем в одной остановке, находится поистине легендарный кинотеатр. Когда-то он назывался «Юбилейный», а в самом начале 2000-х его капитально переделали, поставили крутое оборудование и назвали «Эпицентр». Мы приезжали сюда посмотреть кино с левого берега — порой только здесь можно было увидеть новинку проката.

Дальше — сквер Паниковка. Он даже по меркам Предмостной очень зеленый и какой-то совсем «не красноярский». Может быть, потому что в процессе реконструкции сохранили высокие деревья, лишь дополнив посадки новыми кустами. В итоге здесь есть уютные места для детских игр и тихого отдыха на лавочке, а также дорожки для катания на велосипеде или роликах. Собакам тоже предусмотрели отдельную зону.

Кстати, под сквером протекает с Торгашинского хребта небольшая речка, впадающая в Енисей. Когда-то ее запрятали в трубу. Еще лет 10 находились смельчаки (или сумасшедшие, это как посмотреть), пытавшиеся прогуляться по ней.

Обратная дорога обычно проходит по другой стороне Красраба. Напротив цирка здесь расположен примечательный комплекс зданий. Его создавали в начале 2000-х годов для клуба «Колорадский папа», знаменитого самыми эпатажными вечеринками в городе. Сейчас клуб закрылся и здания сдаются в аренду.

Вдоль проспекта уже несколько лет создают променад. Он растянулся от Предмостной площади до перекрестка с улицей Регатной.

Промежуток между Парусной и Навигационной даже после реконструкции остался «торговой» частью променада. Здесь весь спектр — от цветов и магазина для взрослых до шашлыка с шаурмой и шиномонтажа на заднем плане. Добавляет антуража оставшийся от завода ангар, за которым спрятался район «Южный берег».

Кстати, нынешняя молодежь уже и не знает, что «Южный берег» построили на месте завода. Сначала он был авиаремонтным, а потом стал судостроительным. Предприятие обанкротилось и в 2007 году его территорию передали для жилой застройки. Район разросся, но остался при этом уютным и, главное, соразмерным человеку. Даже высотки не угнетают своим ростом.

На «Южный берег» можно завернуть за кофе и другими покупками, чтобы не тратить время на прогулку по магазинам. Но в последнее время я стараюсь зайти сюда для того, чтобы посмотреть на кораблики.

Район уже добрался до затона, где зимует почти весь енисейский флот. Весной начинаются ремонтные работы, которые продолжаются даже в выходные — навигация ждать не будет. Как это будут переносить жители соседних домой, не очень понятно. Но я завидую этим людям из-за открывающегося вида.

Район Предмостной площади — достаточно большой. В нем можно найти уголок под любое настроение. Широкий проспект позволит добраться в нужную точку на трамвае, машине или автобусе, а зеленые дворы укроют от шума машин и дадут тень в летнюю жару. Но будьте готовы к тому, что старая часть района накроет вас покрывалом тлена, а новые кварталы вгонят в тоску по недоступной роскоши.



Интернет-газета Newslab

Кстати, Newslab уже изучил секретные места Железнодорожного района, легендарные Водники, попытался дойти до буддистского центра в Покровке, прогулялся по холмистым Черемушкам и загадочным Барикам.