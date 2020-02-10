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«Велюр, мох и 18 капелек шика»: лучшие фото брошенных кресел во дворах Красноярска

«Велюр, мох и 18 капелек шика»: лучшие фото брошенных кресел во дворах Красноярска

10.02.2020
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Начнём обзор уличной мебели прямо с центра города. Вот такое полукожаное кресло стоит в одном из дворов на Ады Лебедевой.

Это забавно, но нам не удалось выяснить, почему все эти мягкие господа оказались на улице — встречаются среди них и почти новые красавцы, и кресла-зомби, куда сесть без костюма химзащиты вряд-ли кто-то осмелится. Но ясно одно — все эти кресла когда-то были весьма любимы и почитаемы. Иначе как объяснить тот факт, что их хозяева так и не решились избавиться от них навсегда, а оставили под окнами, как напоминания о своем счастливом и уютном прошлом.

Около барака на 1-й Ленинградской энтузиасты, не дожидаясь милости чиновников, сами оборудовали зону отдыха с креслом, диваном, скамьёй и тумбой. Фото сделано сразу после субботника. Мусор во дворе убрали, а штаб диванных войск оставили.
Это синее чудо мы нашли у барака на Пушкина в Николаевке.
Улица Спартаковцев. Рядом сквер Фестивальный. Но если сквер пришелся не по вкусу, перевести дух можно было у подгоревшего дерева, вот в таком мягком общественном пространстве.
В нескольких сотнях метрах от улицы Спартаковцев, в одном из дворов на Ладо Кецховели, прошлой осенью поставили такого светлого пухляша. Кресло и сейчас там. Заходите отдохнуть.
В районах с новостройками уличной мягкой мебели гораздо меньше. Но единичные экземпляры все же есть. Вот, поглядите на уголок дивана, который мы нашли в Покровском.

Вот же закономерность: мокнущих под дождем и снегом, палимых солнцем кресел гораздо меньше в новостроечных районах. Например, мы не видели их на Мясокомбинате или в Серебряном. На улице Взлетной, правда, не такой уж и юной, не нашлось ни одного. То ли у большинства новоселов еще не накопился скарб, достойный всеобщего обозрения. То ли коммунальщики тут более расторопны и не дают превратить вверенное им хозяйство в мебельный шоурум.

Идём дальше. Это Зелёная Роща. В сквере Космонавтов кто-то поставил целый гарнитур.
Мягкими местами для сидения оказались оборудованы даже здания-памятники. Снимая фоторепортаж об Удачном, на крыльце летней архиерейской резиденции (годы постройки — 1879-1883) мы увидели вот такое красное кресло.
Переместимся на правый берег. Тут тоже есть где отдохнуть. Особо богатой на мебель оказалась улица Вавилова. Там мы нашли выцветшее терракотовое кресло...
... полосатое кресло...
... и два полумягких стула.
А это район Водники. Тут у стен пятиэтажки какой-то любитель солнечных ванн устроил отличное место для их приема.

На первых порах предметы домашней обстановки, оказавшиеся под открытым небом, вызывали удивление: «Смотрите, какая диковинка!» Затем — недоумение: «И здесь кресло. Зачем люди так делают?»

Но в итоге — радость: «О, и тут ты! Здравствуй, старый добрый друг».

Один из самых ценных экземпляров— просторное кресло со вставками из натурального дерева, найденное в Энергетиках. У кого только поднялась рука вынести такого красавца из дому?
Это красное кресло из элегантных Черёмушек положило начало нашей коллекции. Как можно было пройти мимо? Это же настоящее современное искусство!
Сидеть уже не особо удобно, но совсем выбросить еще жалко. Так можно описать некогда мягкое кресло из района первой ТЭЦ.
Похоже на предыдущее, но другое. Этот ветшающий экземпляр мы нашли у почты в Цементниках. Наверное, кресло помогает пенсионерам справиться с головокружением от очередной прибавки к пенсии.
Эта небольшая мягкая скамейка — тоже из Цементников. Она претендует на звание самого практичного предмета: обита непромокаемой экокожей, а под сидением наверняка прячется удобный ящик для хранения.
Последнее фото. Из пригорода. Кое-кто там тоже не прочь присесть на уличный диван и отвлечься от рутины.

Итак, рекордсменами по количеству мягкой мебели, встреченной нами во дворах, стали районы правобережья. Но и левому берегу было что показать. Хотите узнать, что еще необычного есть на окраинах Красноярска?

Читайте наши фоторепортажи из забытых Цементников, с пыльной улицы Глинки или из далекого Солнечного.

Интернет-газета Newslab

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