«Велюр, мох и 18 капелек шика»: лучшие фото брошенных кресел во дворах Красноярска

Снимая репортажи про кварталы и жилые массивы Красноярска, мы много где побывали и чего только не видели. Была и клумба из «Жигулей», и устланный коврами тротуар, и джакузи за сараем. У каждого района свой неповторимый облик. Но в большинстве из них нас неизменно встречали они — выставленные на улицу мягкие кресла. Красные и синие, плюшевые и дерматиновые. Давайте посмотрим, каким может быть неповторимый провинциальный декор.

Это забавно, но нам не удалось выяснить, почему все эти мягкие господа оказались на улице — встречаются среди них и почти новые красавцы, и кресла-зомби, куда сесть без костюма химзащиты вряд-ли кто-то осмелится. Но ясно одно — все эти кресла когда-то были весьма любимы и почитаемы. Иначе как объяснить тот факт, что их хозяева так и не решились избавиться от них навсегда, а оставили под окнами, как напоминания о своем счастливом и уютном прошлом.

Вот же закономерность: мокнущих под дождем и снегом, палимых солнцем кресел гораздо меньше в новостроечных районах. Например, мы не видели их на Мясокомбинате или в Серебряном. На улице Взлетной, правда, не такой уж и юной, не нашлось ни одного. То ли у большинства новоселов еще не накопился скарб, достойный всеобщего обозрения. То ли коммунальщики тут более расторопны и не дают превратить вверенное им хозяйство в мебельный шоурум.

На первых порах предметы домашней обстановки, оказавшиеся под открытым небом, вызывали удивление: «Смотрите, какая диковинка!» Затем — недоумение: «И здесь кресло. Зачем люди так делают?»

Но в итоге — радость: «О, и тут ты! Здравствуй, старый добрый друг».

Итак, рекордсменами по количеству мягкой мебели, встреченной нами во дворах, стали районы правобережья. Но и левому берегу было что показать. Хотите узнать, что еще необычного есть на окраинах Красноярска?

Читайте наши фоторепортажи из забытых Цементников, с пыльной улицы Глинки или из далекого Солнечного.

Интернет-газета Newslab