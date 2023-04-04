«Теперь точно знаю, что хочу!»: фоторепортаж с выпускного учеников «Полюс-класса» в Красноярске

Два года назад 20 школьников из Красноярска, Ачинска и Канска стали участниками уникального образовательного проекта «Полюс-класс». Ребятам, решившим связать свою жизнь с инженерией и геологией, предстояло полное обучение-погружение в сферу золотодобычи, подготовка к ЕГЭ по математике, химии и физике и самоопределение в профессиях при поддержке компании «Полюс». И вот огромный путь позади и у «Полюс-класса» состоялся выпускной.

На торжественном мероприятии в Институте цветных металлов СФУ собрались 20 талантливых старшеклассников, их родители и учителя. Прощальный вечер, как и в обычной школе, проходит по классике: с песнями, трогательными видеороликами, словами благодарности, дипломами об успешном завершении курса... И слезами светлой грусти у кураторов проекта и преподавателей, которые прощаются, пусть и на время, со своими почти студентами.

За два года обучения ученики «Полюс-класса» побывали на экскурсии в Исследовательском центре «Полюса» и в его офисе в бизнес-центре «Баланс», увидели работу компании и специалистов изнутри, пообщались с ними лично и определи для себя, в каком направлении хотят развиваться. А еще ребята выезжали на проектную школу в Сочи, где разрабатывали проекты по актуальным для компании темам. В финале обучения школьники отправятся в Северо-Енисейский район на Олимпиадинское месторождение компании «Полюс» —крупнейшее из разрабатываемых в стране.

«За эти два года было столько невероятных ощущений! Нас прямо отлично погрузили в горнодобывающую отрасль и рассказали очень много нового. Мы были в различных лабораториях, наблюдали, как осуществляются многие процессы и скоро поедем на карьер, чтобы посмотреть, как это всё происходит вживую. Это просто невероятно! Участие в таком проекте дало мне уверенность, что я смогу всего добиться: сдать ЕГЭ на «отлично», поступить в вуз и найти интересную работу, — рассказал участник «Полюс-класса» Леонид Кутько.

О приобретении не только профессиональных компетенций, но и личностных рассказала участница проекта «Полюс-класс» Анастасия Авласко.

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«Для меня этот проект стал дверью в новую жизнь. За это время я выросла и как личность, и получила знания, необходимые для успешного поступления в вуз. Я теперь более осознанно подхожу к своей жизни и знаю, что хочу. Было очень важно именно пообщаться с реальными специалистами, задать им вопросы и понять, что собой представляет та или иная профессия. Здесь все очень замотивированы развиваться, расти, интересоваться чем-то. Это совершенно уникальная атмосфера и опыт, за которые я очень благодарна! В нашем возрасте очень много страхов, особенно страх неопределенности, страх будущего. На этом проекте же любой человек, к которому ты обратишься, может тебе помочь и что-то подсказать. Это очень ценно для меня!»

К участию в проекте приглашали школьников не только из Красноярска, но и со всего края. Всего было подано около 600 заявок, однако пройти отбор удалось не всем.

«Я горжусь, что мой ребенок попал в этот проект. Я сама, когда присутствовала на всех собраниях и погружениях, с каждым разом становилась всё спокойнее за сына и увереннее от мысли, что он сам выбрал этот путь, попал в проект, ему всё это становится интереснее и интереснее с каждым новым занятием, — рассказала Татьяна Трофимова, мама Леонида — участника проекта „Полюс-класс“. — Конечно, это всё неоценимая поддержка и помощь выпускнику при подготовке к экзаменам и к поступлению, ведь с ними занимаются хорошие специалисты и преподаватели. Хочется сказать родителям, чтобы они не боялись отправлять заявки и участвовать в подобных мероприятиях. Мы остались очень довольны».

Подобные проекты позволяют школьникам не на словах, а на деле узнать, каково это — работать в больших компаниях и корпорациях, получить тот уровень знаний, развить те навыки и качества, которые пригодятся в будущей перспективной и высокооплачиваемой профессии.

«Это замечательный проект, в котором ребенок может попробовать себя в интересной сфере. Ведь школа не может дать какие-то моменты, касающиеся самоопределения и пробы себя в будущей профессии, а такие проекты могут! Нашей ученице Насте Авласко очень понравилось здесь. Ну и нам тоже понравилось, и мы гордимся, что, в конце концов, наша девочка стала участницей этого класса», — отметила Елена Донцова, директор красноярской школы № 72 им. М. Н. Толстихина.

Своими впечатлениями поделилась и начальник управления обучения и развития персонала золотодобывающей компании «Полюс» Светлана Зудина:

«С одной стороны, печально расставаться с ними — как со школьниками и выпускниками „Полюс-класса“, но, с другой — мы отправляем их на новый виток жизненного развития с новыми надеждами от нас, компании „Полюс“, это поступление в вуз на технические специальности. И с нетерпением будет следить за успехами участников».

Екатерина Арутюнян специально для Newslab,

фото предоставлено компанией «Полюс»