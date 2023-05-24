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«Прощай, любимая школа!»: как в Красноярске и крае прошли последние звонки

«Прощай, любимая школа!»: как в Красноярске и крае прошли последние звонки

Newslab.ru
24.05.2023
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Фото: t.me/krsk_loginov

В Красноярске с окончанием учебных будней старшеклассников поздравил мэр Владислав Логинов. Глава города лично посетил школу № 23 на улице Парашютной и школу № 148 на улице Борисевича, там он встретился с выпускниками и их родителями. Мэр отметил, что у этих учебных заведений есть своя особая история.

«Обе школы, наряду с основной программой, давали возможность своим ученикам приобретать дополнительные профессиональные знания, формировали в них патриотические традиции. Пожелал выпускникам не только успешных экзаменов, но и обязательно сберечь все хорошее, что в них вложили родная школа и педагоги. Отдельной благодарности заслуживают и родители, которые поддерживали и всегда были рядом. Надеюсь, в будущем выпускники оставят добрый след в судьбе Красноярска», — отметил Владислав Логинов.

Фото: t.me/krsk_loginov
Фото: t.me/krsk_loginov
Фото: t.me/krsk_loginov
Фото: t.me/krsk_loginov
Фото: t.me/krsk_loginov
Фото: t.me/krsk_loginov
Фото: t.me/krsk_loginov
Фото: t.me/krsk_loginov
Фото: t.me/krsk_loginov

Заместитель руководителя Главного управления образования администрации Красноярска Марина Чернышкова посетила торжественную линейку в школе № 84 на Курчатова. Она пожелала выпускникам-2023 удачи на экзаменах и во взрослой жизни, а также попросила ребят не бояться совершать ошибки на пути к своей мечте.

Фото: vk.com/krskschool84
Фото: vk.com/krskschool84
Фото: vk.com/krskschool84
Фото: vk.com/krskschool84

С окончанием учебного года своих одноклассников в социальных сетях поздравил ученик школы № 98 на Металлургов Данила Федоренко. Несмотря на то, что старшеклассник живет и учится в Красноярске только второй год, он уже успел найти здесь настоящих верных друзей.

«Прошло 9 лет учебы. Сегодня был последний звонок для всех девятиклассников в Красноярске. Хоть я и живу и учусь тут всего второй год, меня порадовали новые знакомства и новый коллектив. Многие уходят в техникумы и колледжи, но есть такие кто продолжают обучение в школе до 11 класса, в том числе и я. Всем кто уходит из школы хочу пожелать удачи на новом месте и с новым коллективом. Спасибо моим одноклассниками, что у нас были хорошие отношения практически со всеми!», — заявил Данила.

Фото: vk.com/public211242047
Фото: vk.com/public211242047
Фото: vk.com/public211242047
Фото: vk.com/public211242047
Фото: vk.com/public211242047

Директор регбийного клуба «Енисей-СТМ» Александр Первухин поздравил учащихся спортивного класса школы № 90 на улице Академика Павлова с началом нового жизненного этапа. Он поблагодарил преподавательский состав учебного заведения за труд и самоотдачу, а также пожелал выпускникам и их родителям счастья и здоровья.

«Поздравляю всех с окончанием очередного учебного года и завершением сезона, как говорят у нас в спорте. Для некоторых из вас — это реальный последний звонок, у вас начнется новый этап в жизни. Для других ребят начнутся каникулы, и они продолжат учебу после каникул. Благодарим школу, здесь у вас явно выражена наша „регбийная прослойка“ — это целый спортивный класс. Огромное спасибо всему составу преподавателей за ваш труд и полную самоотдачу для наших детей. Желаю всем присутствующим, родителям и учащимся как можно больше радостных минут. Всех вас с праздником!», — сообщил Александр Первухин.

Фото: vk.com/shkolastm
Фото: vk.com/shkolastm
Фото: vk.com/shkolastm
Фото: vk.com/shkolastm

Последний звонок прозвенел в Лесосибирском кадетском корпусе. Здесь с праздником выпускников и их родителей поздравили мэр Андрей Хохряков и депутат Законодательного Собрания края Евгений Петренко. Они отметили важность сохранения кадетского братства и пожелали ребятам успешно сдать итоговые экзамены и твердо следовать выбранному жизненному пути.

Фото: vk.com/lesosibirsk_adm
Фото: vk.com/lesosibirsk_adm
Фото: vk.com/lesosibirsk_adm
Фото: vk.com/lesosibirsk_adm
Фото: vk.com/lesosibirsk_adm
Фото: vk.com/lesosibirsk_adm
Фото: vk.com/lesosibirsk_adm

Праздничные мероприятия по случаю окончания учебы также прошли для кадетов из Железногорска.

Фото: vk.com/kadkor
Фото: vk.com/kadkor
Фото: vk.com/kadkor

Исполняющая обязанности министра образования Красноярского края Светлана Маковская торжественную линейку в физико-математической школе СФУ. Она выступила перед выпускниками учебного заведения с торжественной речью и пожелала ребятам удачи не только на экзаменах, но и в жизни.

«Я желаю вам выбрать в жизни тот путь, о котором вы мечтаете. Вы — первые выпускники этой замечательной школы и навсегда войдете в ее историю. Я уверена, что у вас хорошие и прочные знания для выбора будущей профессии. Обязательно поблагодарите за это ваших педагогов и родителей. Это те люди, которые искренне переживали за вас и всегда поддерживали. Удачи вам, успешных экзаменов и — в добрый путь!», — сказала Светлана Маковская.

Фото: vk.com/minobr_krsk
Фото: vk.com/minobr_krsk
Фото: vk.com/minobr_krsk
Фото: vk.com/minobr_krsk
Фото: vk.com/minobr_krsk
Фото: vk.com/minobr_krsk
Фото: vk.com/minobr_krsk

Старшеклассников Каратузской средней общеобразовательной школы во взрослую жизнь проводил глава района Константин Тюнин. Он пожелал ребятам успешно сдать ЕГЭ и правильно выбрать профессию, а также не забывать родную школу, своих учителей и свою малую Родину.

Фото: vk.com/kksov
Фото: vk.com/kksov
Фото: vk.com/kksov
Фото: vk.com/kksov
Фото: vk.com/kksov
Фото: vk.com/kksov
Фото: vk.com/kksov

Всех без исключения выпускников Красноярского края с праздником поздравили врио губернатора Михаил Котюков и председатель краевого парламента Алексей Додатко.

«Дорогие ребята! Красноярский край ждет ваших свершений и готов предложить широкие возможности для воплощения любой мечты. Развивайте свои таланты, стремитесь к цели, старайтесь стать профессионалами в избранном деле. Пусть в нужный момент рядом будут те, чьему совету вы доверяете, кто знает вас лучше всего, — родители, любимые учителя, друзья детства. Пусть ваши надежды и планы претворятся в жизнь. Удачи на экзаменах — и в добрый путь!», — обратились к школьникам чиновники.

Интернет-газета Newslab

Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Глава города Красноярска
Первухин Александр Юрьевич
Первухин Александр Юрьевич
Главный тренер сборной России по регби
Петренко Евгений Александрович
Петренко Евгений Александрович
Депутат Законодательного собрания Красноярского края
Маковская Светлана Ивановна
Маковская Светлана Ивановна
Министр образования Красноярского края
Котюков Михаил Михайлович
Котюков Михаил Михайлович
Врио губернатора Красноярского края
Додатко Алексей Игоревич
Додатко Алексей Игоревич
Спикер Законодательного собрания Красноярского края

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