«Прощай, любимая школа!»: как в Красноярске и крае прошли последние звонки

В Красноярском крае прозвенели последние звонки, более 46 тысяч учеников одиннадцатых и девятых классов попрощались со школой. Ребята не могли поверить в то, что уроки, строгие учителя, домашние задания и посиделки с друзьями в столовой на перемене осталась позади. На праздничной линейке школьники счастливо улыбались, шутили и делали смешные селфи вместе с одноклассниками и преподавателями. Newslab заглянул в соцсети и выбрал самые яркие фото выпускных.

В Красноярске с окончанием учебных будней старшеклассников поздравил мэр Владислав Логинов. Глава города лично посетил школу № 23 на улице Парашютной и школу № 148 на улице Борисевича, там он встретился с выпускниками и их родителями. Мэр отметил, что у этих учебных заведений есть своя особая история.

«Обе школы, наряду с основной программой, давали возможность своим ученикам приобретать дополнительные профессиональные знания, формировали в них патриотические традиции. Пожелал выпускникам не только успешных экзаменов, но и обязательно сберечь все хорошее, что в них вложили родная школа и педагоги. Отдельной благодарности заслуживают и родители, которые поддерживали и всегда были рядом. Надеюсь, в будущем выпускники оставят добрый след в судьбе Красноярска», — отметил Владислав Логинов.

Заместитель руководителя Главного управления образования администрации Красноярска Марина Чернышкова посетила торжественную линейку в школе № 84 на Курчатова. Она пожелала выпускникам-2023 удачи на экзаменах и во взрослой жизни, а также попросила ребят не бояться совершать ошибки на пути к своей мечте.

С окончанием учебного года своих одноклассников в социальных сетях поздравил ученик школы № 98 на Металлургов Данила Федоренко. Несмотря на то, что старшеклассник живет и учится в Красноярске только второй год, он уже успел найти здесь настоящих верных друзей.

«Прошло 9 лет учебы. Сегодня был последний звонок для всех девятиклассников в Красноярске. Хоть я и живу и учусь тут всего второй год, меня порадовали новые знакомства и новый коллектив. Многие уходят в техникумы и колледжи, но есть такие кто продолжают обучение в школе до 11 класса, в том числе и я. Всем кто уходит из школы хочу пожелать удачи на новом месте и с новым коллективом. Спасибо моим одноклассниками, что у нас были хорошие отношения практически со всеми!», — заявил Данила.

Директор регбийного клуба «Енисей-СТМ» Александр Первухин поздравил учащихся спортивного класса школы № 90 на улице Академика Павлова с началом нового жизненного этапа. Он поблагодарил преподавательский состав учебного заведения за труд и самоотдачу, а также пожелал выпускникам и их родителям счастья и здоровья.

«Поздравляю всех с окончанием очередного учебного года и завершением сезона, как говорят у нас в спорте. Для некоторых из вас — это реальный последний звонок, у вас начнется новый этап в жизни. Для других ребят начнутся каникулы, и они продолжат учебу после каникул. Благодарим школу, здесь у вас явно выражена наша „регбийная прослойка“ — это целый спортивный класс. Огромное спасибо всему составу преподавателей за ваш труд и полную самоотдачу для наших детей. Желаю всем присутствующим, родителям и учащимся как можно больше радостных минут. Всех вас с праздником!», — сообщил Александр Первухин.

Последний звонок прозвенел в Лесосибирском кадетском корпусе. Здесь с праздником выпускников и их родителей поздравили мэр Андрей Хохряков и депутат Законодательного Собрания края Евгений Петренко. Они отметили важность сохранения кадетского братства и пожелали ребятам успешно сдать итоговые экзамены и твердо следовать выбранному жизненному пути.

Праздничные мероприятия по случаю окончания учебы также прошли для кадетов из Железногорска.

Исполняющая обязанности министра образования Красноярского края Светлана Маковская торжественную линейку в физико-математической школе СФУ. Она выступила перед выпускниками учебного заведения с торжественной речью и пожелала ребятам удачи не только на экзаменах, но и в жизни.

«Я желаю вам выбрать в жизни тот путь, о котором вы мечтаете. Вы — первые выпускники этой замечательной школы и навсегда войдете в ее историю. Я уверена, что у вас хорошие и прочные знания для выбора будущей профессии. Обязательно поблагодарите за это ваших педагогов и родителей. Это те люди, которые искренне переживали за вас и всегда поддерживали. Удачи вам, успешных экзаменов и — в добрый путь!», — сказала Светлана Маковская.

Старшеклассников Каратузской средней общеобразовательной школы во взрослую жизнь проводил глава района Константин Тюнин. Он пожелал ребятам успешно сдать ЕГЭ и правильно выбрать профессию, а также не забывать родную школу, своих учителей и свою малую Родину.

Всех без исключения выпускников Красноярского края с праздником поздравили врио губернатора Михаил Котюков и председатель краевого парламента Алексей Додатко.

«Дорогие ребята! Красноярский край ждет ваших свершений и готов предложить широкие возможности для воплощения любой мечты. Развивайте свои таланты, стремитесь к цели, старайтесь стать профессионалами в избранном деле. Пусть в нужный момент рядом будут те, чьему совету вы доверяете, кто знает вас лучше всего, — родители, любимые учителя, друзья детства. Пусть ваши надежды и планы претворятся в жизнь. Удачи на экзаменах — и в добрый путь!», — обратились к школьникам чиновники.

Интернет-газета Newslab