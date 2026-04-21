«Разведывательная экспедиция к человеку»: как красноярцы изучали самих себя на марафоне «Нансен»

В минувшие выходные в Красноярске прошел интеллектуальный марафон лекций «Нансен». Главной темой выступлений в этот раз стал человек и его тело. Ученые, врачи и блогеры рассказывали, как мы эволюционировали, что едим, как одеваемся и почему у нас болят колени. Как наука в очередной раз стала большим городским праздником — подробнее в материале Newslab.

Глаза в глаза без искусственного интеллекта

Фестиваль «Нансен», организованный медиагруппой «Прима» и золотодобывающей компанией «Полюс», проходит в Красноярске уже в четвертый раз. В этом году марафон впервые принял Малый концертный зал филармонии, а все лекции объединили одной нишей — человеческое тело и его возможности. Запрос на качественный научпоп оказался настолько высоким, что билеты закончились задолго до старта марафона.

«В этом году билеты раскупили буквально за три дня — такого не было никогда. Нас по-прежнему удивляет востребованность личного контакта. Сегодня любые лекции можно найти в интернете, но общение глаза в глаза, живые и глубокие знания без участия искусственного интеллекта — это самое ценное. Сейчас как никогда востребован здоровый интерес к своему образу жизни, питанию и телу. Популярность марафона лекций показывает, что мы попали в точку», — рассказал генеральный директор медиагруппы «Прима» Сергей Рубцов.

Программа марафона традиционно строится на стыке просвещения и развлечения. Поддержать такой формат из года в год помогает компания «Полюс», для которой наука и новые открытия неразрывно связаны с ежедневным производством.

«Мы в „Полюсе“ считаем себя профессиональными исследователями — находим ценное там, где другие видят просто камень. Поэтому „Нансен“ для нас — это тоже своего рода разведывательная экспедиция, где мы погружаемся в изучение человеческого тела. Когда на марафоне говорят о биохакинге, мы в компании думаем об эффективности, а узнавая о современных протезах — восхищаемся триумфом инженерной мысли», — отметила директор департамента по связям с общественностью компании «Полюс» Ольга Ульева.

Интересные факты и разрушение мифов

Главный день марафона начался нестандартно — с живого звучания Красноярского академического симфонического оркестра. Маэстро Владимир Ланде на практике показал зрителям, как музыка физически воздействует на живой организм.

Следом эстафету подхватили приглашенные эксперты. Антрополог Елена Сударикова просто и с юмором объяснила, почему у современных людей так часто болят спина и суставы.

«Я рассказывала о том, как наши предки встали на две ноги. Расплата за это тяжелая — у нас сложные стопы с плоскостопием, коленки, которые разваливаются, и проблемный позвоночник. Четвероногим живется проще. Зато у нас освободились руки, благодаря чему мы построили сложную культуру, написали Мону Лизу и делаем микросхемы. Зал встретил лекцию очень тепло, люди смеялись над шутками, а для спикера это всегда самое важное. Польза таких мероприятий в том, что люди, которым интересен реальный мир, видят друг друга. Ты понимаешь, что не один сидишь в интернете с интересом к науке — вас здесь целое комьюнити», — поделилась антрополог и популяризатор науки Елена Сударикова.

Врач и научный журналист Алексей Водовозов разрушил мифы о модном биохакинге, объяснив, что «взломать» организм добавками невозможно, а лучший биохакинг — это нормальный режим сна и доказательная медицина.

Блогер Константин Дебликов честно рассказал о бионических протезах, удивив многих тем, что самые дорогие и красивые высокотехнологичные руки часто ломаются в быту, уступая в практичности простым механическим аналогам.

А Николай Валуев в формате публичного интервью поделился личным опытом того, каково это — жить, строить карьеру и общаться с людьми, обладая столь выдающимися физическими данными.

Город, который живет наукой

Ограничиваться одним днем организаторы не стали. Всю неделю до главного события в Красноярске проходил фестиваль «Нансен Сити». Городские площадки подхватили тему тела и здоровья: в музеях читали лекции об эволюции котиков, радиации и теле в искусстве, в креативном кластере обсуждали моду и телесные нарративы, а бары готовили специальные тематические меню.

Такой масштабный подход привлек на лекции самую разную аудиторию. В коридорах филармонии можно было встретить и студентов, и семьи с детьми.

«Я под большим впечатлением от выступления симфонического оркестра, всё было просто великолепно. В предыдущие годы мы много слышали про марафон, видели восторженные отзывы, и вот наконец-то собрались сами. Очень зацепила тема здоровья и организма», — рассказала гостья марафона Татьяна.

Для многих красноярцев посещение интеллектуального марафона уже стало обязательным пунктом весенней программы. Горожане признаются, что приходят сюда за атмосферой и качественной информацией, которую легко применить в жизни.

«У нас с подругой это уже традиция, ходим второй год. Очень ждали лекцию Алексея Водовозова, с удовольствием послушали антрополога. Здорово, что можно окунуться в новую атмосферу, встретить знакомых и просто с пользой провести время. Я уже запомнила для себя несколько научных фактов, которыми теперь смогу блеснуть перед друзьями», — поделились впечатлениями зрительницы Екатерина и Ольга.

Наука в Красноярске окончательно перестала ассоциироваться с чем-то сложным и закрытым. Сегодня это современный и востребованный формат городского досуга, который объединяет тысячи любознательных людей. Марафон «Нансен» завершился, но интерес сибиряков к устройству мира и самих себя не имеет конца.