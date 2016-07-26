Дайджест Newslab.ru: Пробки и маты

Первый понедельник с закрытым на ремонт Коммунальным мостом обернулся для красноярцев транспортным коллапсом, и есть подозрение что утренние опоздания на работу этим летом станут привычным делом. Как и разборки разгоряченных маршрутчиков.

Храмы, которые мы потеряли. Для современного человека православный храм — прежде всего, место, где можно поставить свечку перед иконами, покреститься или обвенчаться, помолиться за богослужением. Однако еще полтора столетия назад вокруг церквей и соборов, по сути, зиждилась вся общественная жизнь. Newslab.ru рассказывает об утраченных православных святынях Красноярска.

Репортаж из соцсетей: Лето на «Зелёном». В эти выходные на Татышеве прошел фестиваль «Зелёный» — главный городской пикник под открытым небом. На ежегодном празднике гости делали классные фото возле арт-объектов и милых козочек, утоляли голод яствами на любой вкус, играли на лужайках, слушали музыку, радовались ярким краскам и освежались под душем от МЧС. Самые яркие кадры с «Зелёного-2017» — в нашем фоторепортаже!

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