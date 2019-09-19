Звон бутылок, бараки и взорванная школа: прошлое и настоящее красноярских Энергетиков

Микрорайон Энергетики — рабочая окраина Красноярска со старыми домами среди промзон и частного сектора. Как и другие подобные районы, он пользуется недоброй славой среди горожан. Однако многие из тех, кто живет или жил тут, отзываются об Энергетиках с теплотой. Мы поговорили с местной жительницей и, набравшись смелости, прогулялись по улицам. И вот что из этого получилось.

Энергетики — еще и один из самых старых районов правобережья. Тут был Зерногородок со складами, а рядом, по разным свидетельствам, картофельные поля и перелески. Жилая застройка началась в 1930-х. В последующие десятилетия на улицах Львовская, Турбинная, Энергетиков, Кишиневская строились деревянные и каменные двухэтажки для работников Красноярской ТЭЦ и завода Красмаш. В 70-е выросли панельные дома в 5–9 этажей, несколько 10-этажек добавилось в 90-е. Нового жилья здесь мало. Всего два «молодых» дома — панельки по 14 жилых этажей, построенные в 2015 году для переселенцев из ветхих бараков.

Недвижимость в Энергетиках — одна из самых дешевых в Красноярске. Еще бы, ведь ее качество часто оставляет желать лучшего. Самый недорогой вариант среди найденных нами благоустроенных жилищ — 13-метровая гостинка в относительно жилом состоянии за 500 тыс. рублей. Находится она на первом этаже пятиэтажной панельки на Львовской. За 1 млн 50 тыс. рублей можно купить крохотную двушку (30 кв. м) в кирпичной двухэтажке 1960 года на Волжской. Если добавить еще миллион, то можно купить настоящую трехкомнатную! Целых 64 метра на втором этаже панельной пятиэтажки на Говорова.

Самая дорогая квартира, которую мы нашли, — четырехкомнатная за 3,75 млн: 82 кв. м на десятом этаже панельки на Львовской. Состояние хором не самое скверное, но малину портит обременение в 600 тыс. рублей. В общем, в районе все не просто даже с «элитным» жильем.

О плюсах и минусах района мы поговорили с Ириной — она 50 лет, с самого рождения, живет в Энергетиках.

«Моя семья здесь уже не одно поколение. Бабушка работала на Красмаше и получила тут квартиру. Родители тоже. Я живу тут, в разных местах микрорайона, всю жизнь. И довольна: в Энергетиках всё есть. Сады и школы, поликлиника, женская консультация. Сын ходил в секцию маунтинбайка при школе (и, кстати, был призером разных соревнований). В достатке магазинов, кафешек, баров, автомоек. И работать есть где: много промышленных предприятий — Красмаш, шинный завод, комбикормовый. При этом жить здесь дешевле, чем в модных районах. Цены в магазинах ниже не только на продукты, но и, к примеру, на инструменты».

На транспортную доступность в Энергетиках не жалуются: есть автобусы, трамваи и электричка. Да и благоустройство не хуже, чем в других местах.

«На работу в Железнодорожном районе езжу на городской электричке, — рассказывает Ирина. — Очень удобно: 40 минут от Шинного завода до Путепровода. Дворы у нас ремонтируют, они хорошие ухоженные, зеленые. Бродячих собак мало. Но дороги, конечно, плохие. Хотя в остальных районах не лучше».

Нередко из Энерегетиков приходят тревожные и страшные новости. Чего только стоит история с наркоманом, убившим подругу и сварившим ее сердце. Случаются потасовки с перестрелками, погони за наркокурьерами, столы и диваны пролетают прямо над головой. Но от громких преступлений не застрахован ни один район, а к мелким местные жители относятся философски.

«Ходить по улицам одна в Энергетиках я не боюсь, — говорит наша собеседница. — Я с детства тут хожу. Вообще Энергетики — это большая деревня: все друг друга знают, несмотря на то, что много приезжих снимающих гостинки. Люди без определенного места жительства и пьяные на улицах тоже есть. Но, к примеру, на Железнодорожников — в самом центре Красноярска, их, кажется, еще больше».

Но вспоминает Ирина и более беспокойные времена.

«Однажды взорвали школу. Сын тогда ходил в первый или второй класс. Шел он на уроки, навстречу ему женщина. Она говорит: „Мальчик, школу взорвали“. Он не поверил, пошел дальше, но оказалось — правда (речь о взрыве в школе на ул. Шевченко в соседних Черемушках в 2001 году, за организацию которого осудили красноярского криминального авторитета Вилора Струганова, известного также как „Паша Цветомузыка“ — прим. ред.). Полиция отправила сына домой. Он вернулся и говорит мне: „Школу взорвали“. Я тоже не поверила. Но включила телевизор, а там только про это и говорят».

К счастью, те смутные времена в прошлом.

«Уезжать из Энергетиков я не собираюсь. Сын вырос и тоже живет тут, как и его друзья. Нам тут хорошо. Ведь если сыну переезжать в другой район — то это же квартиру покупать надо...», — заключает наша собеседница.

Что может сравниться с Энергетиками? Разве что Черемушки! Или Водники? Или, может быть, легендарные «Барики»? Посмотрите наши фоторепортажи из этих районов и выбирайте сами!

Интернет-газета Newslab.ru