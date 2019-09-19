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Звон бутылок, бараки и взорванная школа: прошлое и настоящее красноярских Энергетиков

Звон бутылок, бараки и взорванная школа: прошлое и настоящее красноярских Энергетиков

19.09.2019
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Улица Инициаторов — самое уютное место в Энергетиках

Энергетики — еще и один из самых старых районов правобережья. Тут был Зерногородок со складами, а рядом, по разным свидетельствам, картофельные поля и перелески. Жилая застройка началась в 1930-х. В последующие десятилетия на улицах Львовская, Турбинная, Энергетиков, Кишиневская строились деревянные и каменные двухэтажки для работников Красноярской ТЭЦ и завода Красмаш. В 70-е выросли панельные дома в 5–9 этажей, несколько 10-этажек добавилось в 90-е. Нового жилья здесь мало. Всего два «молодых» дома — панельки по 14 жилых этажей, построенные в 2015 году для переселенцев из ветхих бараков.

Недвижимость в Энергетиках — одна из самых дешевых в Красноярске. Еще бы, ведь ее качество часто оставляет желать лучшего. Самый недорогой вариант среди найденных нами благоустроенных жилищ — 13-метровая гостинка в относительно жилом состоянии за 500 тыс. рублей. Находится она на первом этаже пятиэтажной панельки на Львовской. За 1 млн 50 тыс. рублей можно купить крохотную двушку (30 кв. м) в кирпичной двухэтажке 1960 года на Волжской. Если добавить еще миллион, то можно купить настоящую трехкомнатную! Целых 64 метра на втором этаже панельной пятиэтажки на Говорова.

Самая дорогая квартира, которую мы нашли, — четырехкомнатная за 3,75 млн: 82 кв. м на десятом этаже панельки на Львовской. Состояние хором не самое скверное, но малину портит обременение в 600 тыс. рублей. В общем, в районе все не просто даже с «элитным» жильем.

Энергетики — просторный и зеленый район.
Здесь много ухоженных дворов с новыми детскими площадками. Обустраивать дворы, кстати, помогают спонсоры.
Не забывают тут и про любителей спорта.
Недвижимость в Энергетиках очень разная. Есть видавшие виды каменные двухэтажки, как эта.
Есть некогда красивые сталинки с эркерами.
Частный сектор тоже на любой вкус.
Не обошлось и без деревянных бараков...
... хотя большую часть из них недавно снесли и заменили парой вот этих ярких панелек, построенных по программе переселения из аварийного жилья.
Еще тут много обычных серых панелек, но снимать их не особо интересно. Лучше посмотрите, как растет кирпичная новостройка. Строящихся домов в микрорайоне всего два: ЖК «Львовская, 33А» и «Абрикос». Надоевших красноярцам студий в них пока не планируют. Только полноценные квартиры!

О плюсах и минусах района мы поговорили с Ириной — она 50 лет, с самого рождения, живет в Энергетиках.

«Моя семья здесь уже не одно поколение. Бабушка работала на Красмаше и получила тут квартиру. Родители тоже. Я живу тут, в разных местах микрорайона, всю жизнь. И довольна: в Энергетиках всё есть. Сады и школы, поликлиника, женская консультация. Сын ходил в секцию маунтинбайка при школе (и, кстати, был призером разных соревнований). В достатке магазинов, кафешек, баров, автомоек. И работать есть где: много промышленных предприятий — Красмаш, шинный завод, комбикормовый. При этом жить здесь дешевле, чем в модных районах. Цены в магазинах ниже не только на продукты, но и, к примеру, на инструменты».

С зонами тихого отдыха в Энергетиках тоже полный порядок: есть несколько больших скверов с деревьями. Можно просто прогуляться между домами под звон бутылок, раздающийся откуда-то из кустов, ...
... или посидеть на тенистой скамейке в зеленом дворе. В субботу утром тут тихо и спокойно. Тишину нарушает разве что жилец общежития, открывший окно, чтобы смачно высморкаться на улицу.
Социальной инфраструктуре Энергетиков позавидует любой новый район Красноярска: школ и детсадов тут полно. Правда, одну из школ (не ту, что на фото) этим летом пришлось закрыть на неопределенный срок: здание, построенное более полувека назад, начало разваливаться.
С магазинами тоже все в порядке. Встречаются и раритетные, как этот, и более современные — сетевые. Есть торговый центр — «Сибирский городок» на Говорова (бывший АЛПИ). Когда-то в районе был даже свой кинотеатр «Звездный» (ненадолго переименованный в «Фараон»), однако сейчас и в нем торгуют чем попало.
Любителей органических продуктов то там то тут поджидают селяне, продающие овощи и молочные продукты с собственных угодий.
Нет денег на еду? Не беда! Сдай бутылки из-под «Аяна» или заложи поза-позапрошлый iPhone.
Для любителей поесть вне дома кое-где расставлены небольшие забегаловки с деловыми и не очень обедами.
Собачникам и кошатникам в Энергетиках и вовсе раздолье: места для прогулок с домашними тварями полно. С зоомагазинами тоже проблем нет.

На транспортную доступность в Энергетиках не жалуются: есть автобусы, трамваи и электричка. Да и благоустройство не хуже, чем в других местах.

«На работу в Железнодорожном районе езжу на городской электричке, — рассказывает Ирина. — Очень удобно: 40 минут от Шинного завода до Путепровода. Дворы у нас ремонтируют, они хорошие ухоженные, зеленые. Бродячих собак мало. Но дороги, конечно, плохие. Хотя в остальных районах не лучше».

Красивое старое здание одной из первых школ района на Львовской, 24, сегодня занимают взрослые энергетики (РЭС) и юные изобретатели (Станция юных техников).
Борьба с павильонами не обошла и эти тихие места.
По всему видно, в Энергетиках живут находчивые и неунывающие люди, которые не ждут помощи извне, а сами решают возникающие проблемы.
Они моют ковры при помощи дождя...
... и разбивают огороды с кабачками на куче земли и с укропом в шинах.
Тут везде по-домашнему уютно.
И живут настоящие романтики.
Но если вы успели подумать, что Энергетики — лучшее место для жизни в Красноярске, не торопитесь с выводами. Все-таки это с трех сторон окруженная промзонами окраина города, далекая от центра и от идеала.

Нередко из Энерегетиков приходят тревожные и страшные новости. Чего только стоит история с наркоманом, убившим подругу и сварившим ее сердце. Случаются потасовки с перестрелками, погони за наркокурьерами, столы и диваны пролетают прямо над головой. Но от громких преступлений не застрахован ни один район, а к мелким местные жители относятся философски.

«Ходить по улицам одна в Энергетиках я не боюсь, — говорит наша собеседница. — Я с детства тут хожу. Вообще Энергетики — это большая деревня: все друг друга знают, несмотря на то, что много приезжих снимающих гостинки. Люди без определенного места жительства и пьяные на улицах тоже есть. Но, к примеру, на Железнодорожников — в самом центре Красноярска, их, кажется, еще больше».

В Энергетиках все еще очень много ветхого жилья.
Сносить которое желающих нет. Некоторые хибары даже решили немного подлатать, благо красноярский фонд капитального ремонта позволяет.
Те, кто еще в ожидании ремонта, сами как могут улучшают свои дворы.
Но все же, снимая для вас этот репортаж, мы поняли, что в Энергетиках всем хорошо! И им...
... и ему...
... и этим двум.
Тем более, что еда лежит прямо под ногами.
Переезжайте в Энергетики!

Но вспоминает Ирина и более беспокойные времена.

«Однажды взорвали школу. Сын тогда ходил в первый или второй класс. Шел он на уроки, навстречу ему женщина. Она говорит: „Мальчик, школу взорвали“. Он не поверил, пошел дальше, но оказалось — правда (речь о взрыве в школе на ул. Шевченко в соседних Черемушках в 2001 году, за организацию которого осудили красноярского криминального авторитета Вилора Струганова, известного также как „Паша Цветомузыка“ — прим. ред.). Полиция отправила сына домой. Он вернулся и говорит мне: „Школу взорвали“. Я тоже не поверила. Но включила телевизор, а там только про это и говорят».

К счастью, те смутные времена в прошлом.

«Уезжать из Энергетиков я не собираюсь. Сын вырос и тоже живет тут, как и его друзья. Нам тут хорошо. Ведь если сыну переезжать в другой район — то это же квартиру покупать надо...», — заключает наша собеседница.

Что может сравниться с Энергетиками? Разве что Черемушки! Или Водники? Или, может быть, легендарные «Барики»? Посмотрите наши фоторепортажи из этих районов и выбирайте сами!

Интернет-газета Newslab.ru

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