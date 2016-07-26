Дайджест Newslab.ru: Пожары и скандалы

Сразу два возгорания произошли накануне в Красноярске. Первое — в пятиэтажке на ул. Парижской Коммуны, причем подъехать к дому, по словам очевидцев, пожарные смогли не сразу — помешал шлагбаум. Позже в квартире были обнаружены тела погибших хозяев — пожилой семейной пары. Кроме того, ночью пожарные 2 часа тушили пожар на рынке у КрасТЭЦ.

Сегодня неожиданное продолжение получила история молодой учительницы, которую, по ее словам, вынудили уволиться из-за «аморальных» фотографий в соцсети. Теперь, как сообщили в пресс-службе управления образования Красноярска, ее могут восстановить на работе из-за некорректности в заявлении об увольнении.

Поуехавшие: Канада. Newslab.ru продолжает публикацию историй о красноярцах, которые когда-то решили круто изменить свою жизнь — уехать в другую страну. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Емельянов, с 2005 года живущий в Канаде — он рассказал о забавных особенностях страны, средних зарплатах и ценах.

«Пассажиры»: любовь в консервной банке. Сегодня в рубрике про кино — высокотехнологичная мелодрама про Спящую красавицу, которую не к сроку вывел из дрёмы чумазый Робинзон. Любви в фильме предостаточно, а вот ненависти маловато, и это основная претензия к режиссеру Мортену Тильдуму и сценаристу Джону Спэйтсу, чье детище пожаловало на экраны из «черного списка» Голливуда — слишком хороших идей, чтобы к ним можно было подходить настолько формально.

«Связь — как „диспетчер“ рабочего дня — помогает планировать и больше успевать». В новом выпуске «Бизнес-драйвера», совместного проекта интернет-газеты Newslab.ru и мобильного оператора Tele2, о своем опыте рассказывает генеральный директор международного аэропорта «Емельяново» Андрей Метцлер.

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