Сегодня Красноярску выберут мэра

24 октября 10:40: Владислав Логинов отказался бороться за кресло мэра Красноярска

24 октября 11:26: Владимир Егоров не стал претендовать на пост мэра

24 октября 12:10: Красноярску «выбрали» нового мэра

Главу Красноярска выберут сегодня на внеочередной сессии горсовета. Решать судьбу кресла градоначальника будут депутаты городского парламента — такой порядок был установлен в 2014 году, когда Законодательное Собрание Красноярского края приняло соответствующий закон, а почти год спустя необходимые поправки были внесены в устав Красноярска.

Сейчас на пост красноярского мэра претендует три человека:

и.о. министра транспорта Красноярского края Сергей Еремин;

глава Cоветского района Владислав Логинов;

депутат горсовета и генеральный директор строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров.

Четвертый кандидат, действующий глава Красноярска Эдхам Акбулатов, на очередной конференции регионального отделения партии «Единая Россия» взял самоотвод.

Эти кандидаты были отобраны из числа заявившихся претендентов специальной комиссией, в которую входили депутаты горсовета и чиновники краевого правительства.

Первоначально на место красноярского градоначальника претендовало 13 человек. Помимо означенных выше четверых, в числе возможных кандидатов были:

Юрий Тяжельников, член Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края;

Анастасия Курдюкова, главный специалист отдела формирования и управления объектами инженерной инфраструктуры департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска;

Владимир Владимиров, депутат Красноярского городского Совета депутатов;

Юлия Ганусова, генеральный директор ООО ПК «Ситалл»;

Андрей Попов, с неизвестным родом занятий;

Татьяна Панкрац, генеральный директор ООО «Электросетьсервис»;

Александр Потылицын, известный как «вечный» кандидат в мэры;

Андрей Худоногов, председатель общественной организации «Культура Сибири»;

Александр Южанников, гендиректор «Сибирского научно-исследовательского и проектного института цветной металлургии» (ОАО «Сибцветметниипроект»).

Однако Курдюкова, Попов и Потылицын были исключены из этого списка из-за проблем с документами.

Курдюкова даже подала в суд на председателя конкурсной комиссии и.о. министра промышленности, энергетики и торговли Анатолия Цыкалова, посчитав, что ее неправомочно недопустили до конкурса. Но суду ее доводы не показались убедительными.

В итоге перед конкурсной комиссией предстали десять кандидатов, из которых, путем присвоения их программам определенных баллов по 19 параметрам, и была отобрана четверка претендентов, получивших максимальные оценки.

Для того, чтобы стать мэром Красноярска, одному их них нужно набрать минимум 19 голосов народных избранников.