Смена власти, ЧП и ремонт дорог: названы самые интересные красноярцам темы 2017 года

Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы и выяснили, какие события, люди и фильмы больше всего интересовали жителей Красноярского края в 2017 году.

Повышенный интерес у красноярцев вызвала смена власти в регионе, а затем - в краевой столице. В топ-10 главных местных тем попали отставка губернатора Красноярского края Виктора Толоконского (эта тема стала самой популярной), слухи о назначении на этот пост Михаила Котюкова, назначение Александра Усса врио губернатора, а также избрание Сергея Ерёмина мэром Красноярска. Еще одной политической темой, которая заинтересовала красноярцев больше остальных в этом году, стал визит в регион президента России Владимира Путина.

Не остались без повышенного внимания и происшествия: затопление улиц в Красноярске минувшим летом, крупный град в соседней Хакасии и разрушительный пожар в Канске. Также в топ тем попал капитальные ремонт красноярского Коммунального моста, из-за которого переправу перекрыли для личного транспорта на все лето.

Среди мировых и российских событий жителей Красноярского края больше всего интересовали получившие распространение группы смерти, скандал вокруг фильма «Матильда», теракт в метро Санкт-Петербурга, шторм в Москве, инаугурация президента США Дональда Трампа и другие.

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Также аналитики обнародовали информацию о том, запросы о каких мужчинах и женщинах чаще всего делали красноярцы. В лидерах оказались российский певец Дима Билан, красноярский меценат Хазрет Совмен и телеведущий Андрей Малахов, который в этом году покинул «Первый канал»; среди женщин — экс-депутат Госдумы Мария Максакова, певица Юлия Самойлова и телеведущая Дана Борисова.

Что касается фильмов, то в 2017 году жители Красноярска чаще всего искали информацию о картинах «Оно», «Босс-молокосос», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Топ местных событий, которые заинтересовали красноярцев в 2017 году:



27 сентября Виктор Толоконский попрощался с краем и коллегами

29 сентября Исполнять обязанности губернатора Красноярского края будет Александр Усс

24 октября Красноярску «выбрали» нового мэра

1 марта «Путин в здании!»: как Красноярск прожил один день с президентом

20 августа «Уходим под воду»: как затопило Красноярск

22 июня Мощный град в Хакасии побил стекла машин (видео)

25 мая «Мы окружены, горит всё!»: как полыхали Канск и Лесосибирск

1 сентября «Наш ремонт простоит 25 лет»: подрядчик работ на Коммунальном мосту ответил на претензии

Топ событий в России и мире, которые заинтересовали красноярцев в 2017 году:

20 февраля «Разбуди меня в 4:20»: как в Красноярске работают «группы смерти» (18+)

2 февраля Красноярскому кинотеатру пригрозили пожаром за фильм о Николае II (видео)

3 апреля В метро Санкт-Петербурга прогремели взрывы: есть погибшие